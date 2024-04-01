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Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области

Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 01.04.2024

Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области

Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП в Ярославской области, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:48

2024-04-01T17:48

2024-04-01T17:48

происшествия

авто

ярославская область

архангельск

москва

северная железная дорога

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП в Ярославской области, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) в телеграм-канале."Около 15.00 произошло ДТП на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на пути перед поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали", – говорится в сообщении. По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется, отметили в СЖД. Задерживаются четыре поезда.

https://ria.ru/20240401/poezd-1937135160.html

ярославская область

архангельск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ярославская область, архангельск, москва, северная железная дорога, федеральная пассажирская компания, ржд, происшествия – радио sputnik