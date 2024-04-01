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Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области
Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 01.04.2024
Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области
Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП в Ярославской области, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:48
2024-04-01T17:48
2024-04-01T17:48
происшествия
авто
ярославская область
архангельск
москва
северная железная дорога
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП в Ярославской области, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) в телеграм-канале."Около 15.00 произошло ДТП на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на пути перед поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали", – говорится в сообщении. По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется, отметили в СЖД. Задерживаются четыре поезда.
https://ria.ru/20240401/poezd-1937135160.html
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РИА Новости
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Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области
Пассажиры и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП под Ярославлем