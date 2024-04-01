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Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 01.04.2024
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17:48 01.04.2024
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Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области
Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 01.04.2024
Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области
Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП в Ярославской области, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:48
2024-04-01T17:48
происшествия
авто
ярославская область
архангельск
москва
северная железная дорога
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП в Ярославской области, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) в телеграм-канале."Около 15.00 произошло ДТП на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на пути перед поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали", – говорится в сообщении. По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется, отметили в СЖД. Задерживаются четыре поезда.
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происшествия, авто, ярославская область, архангельск, москва, северная железная дорога, федеральная пассажирская компания, ржд, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Ярославская область, Архангельск, Москва, Северная железная дорога, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Происшествия – Радио Sputnik
Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали в ДТП в Ярославской области

Пассажиры и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП под Ярославлем

На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали в ДТП в Ярославской области, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) в телеграм-канале.
«
"Около 15.00 произошло ДТП на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на пути перед поездом №15 сообщением АрхангельскМосква. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали", – говорится в сообщении.
По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется, отметили в СЖД. Задерживаются четыре поезда.
Кадры с места ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие
Вчера, 15:30
 
ПроисшествияАвтоЯрославская областьАрхангельскМоскваСеверная железная дорогаФедеральная пассажирская компанияРЖДПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
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