https://ria.ru/20240401/dtp-1937091092.html

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП - РИА Новости, 01.04.2024

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП

Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону, одна женщина пострадала, сообщает управление ГО и ЧС города. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:29

2024-04-01T13:29

2024-04-01T13:29

происшествия

ростов-на-дону

авто

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону, одна женщина пострадала, сообщает управление ГО и ЧС города. Авария случилась на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта. "На перекрестке столкнулись три автомобиля и троллейбус. После столкновения внедорожник перевернулся. Есть одна пострадавшая", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону. Авария спровоцировала пробку в центре города. Водителям рекомендуют искать пути объезда на время ликвидации последствий ДТП.

https://ria.ru/20240330/dtp-1936836887.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, авто