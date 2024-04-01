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В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП - РИА Новости, 01.04.2024
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13:29 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/dtp-1937091092.html
В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП
В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП - РИА Новости, 01.04.2024
В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП
Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону, одна женщина пострадала, сообщает управление ГО и ЧС города. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:29
2024-04-01T13:29
происшествия
ростов-на-дону
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону, одна женщина пострадала, сообщает управление ГО и ЧС города. Авария случилась на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта. "На перекрестке столкнулись три автомобиля и троллейбус. После столкновения внедорожник перевернулся. Есть одна пострадавшая", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону. Авария спровоцировала пробку в центре города. Водителям рекомендуют искать пути объезда на время ликвидации последствий ДТП.
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происшествия, ростов-на-дону, авто
Происшествия, Ростов-на-Дону, Авто
В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП

Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону, одна женщина пострадала, сообщает управление ГО и ЧС города.
Авария случилась на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта.
«
"На перекрестке столкнулись три автомобиля и троллейбус. После столкновения внедорожник перевернулся. Есть одна пострадавшая", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.
Авария спровоцировала пробку в центре города. Водителям рекомендуют искать пути объезда на время ликвидации последствий ДТП.
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