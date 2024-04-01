https://ria.ru/20240401/dosmotr-1937109355.html

Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу

Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузовиков на государственной... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:12

2024-04-01T14:12

2024-04-01T14:12

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузовиков на государственной границе с РФ до 10 минут. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России принять решения, обеспечивающие типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации - не более 10 минут", - говорится в поручении документе. Срок исполнения этого поручения - до 1 июля нынешнего года.

https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество