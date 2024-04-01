Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/dosmotr-1937109355.html
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузовиков на государственной... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:12
2024-04-01T14:12
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867890036_0:157:3106:1904_1920x0_80_0_0_0da453acd540a4be53a66ac5db54f546.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузовиков на государственной границе с РФ до 10 минут. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России принять решения, обеспечивающие типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации - не более 10 минут", - говорится в поручении документе. Срок исполнения этого поручения - до 1 июля нынешнего года.
https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867890036_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_75f1b5cb80a754e7a54153e1d4b76fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу

Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через границу до 10 минут

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабота мобильной таможенной группы в Волгоградской области
Работа мобильной таможенной группы в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Работа мобильной таможенной группы в Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузовиков на государственной границе с РФ до 10 минут. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России принять решения, обеспечивающие типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации - не более 10 минут", - говорится в поручении документе. Срок исполнения этого поручения - до 1 июля нынешнего года.
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин отметил укрепление государственных границ
19 марта, 14:37
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала