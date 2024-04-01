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Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузовиков на государственной... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:12
2024-04-01T14:12
2024-04-01T14:12
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузовиков на государственной границе с РФ до 10 минут. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России принять решения, обеспечивающие типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации - не более 10 минут", - говорится в поручении документе. Срок исполнения этого поручения - до 1 июля нынешнего года.
https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу
Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через границу до 10 минут