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Путин поручил повысить пропускную способность железных дорог - РИА Новости, 01.04.2024
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14:18 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/dorogi-1937111128.html
Путин поручил повысить пропускную способность железных дорог
Путин поручил повысить пропускную способность железных дорог - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил повысить пропускную способность железных дорог
Президент РФ поручил правительству обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона с учетом прогноза... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:18
2024-04-01T14:18
экономика
россия
михаил мишустин
ржд
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ поручил правительству обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона с учетом прогноза грузопотока и пассажиропотока, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. у) обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона железных дорог с учетом прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока в указанных направлениях", – говорится в перечне поручений президента по реализации послания президента Федеральному Собранию. Кроме того, правительству поручено обеспечить развитие международного транспортного коридора "Север – Юг", в том числе за счет организации "бесшовных маршрутов". Доклад по данным поручениям необходимо будет предоставить до 1 марта 2025 года, в дальнейшем - один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). В пятницу РЖД сообщили, что приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона, который предусматривает увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн по итогам 2032 года.
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экономика, россия, михаил мишустин, ржд
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, РЖД
Путин поручил повысить пропускную способность железных дорог

Путин поручил кабмину обеспечить повышение пропускной способности железных дорог

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пассажирские поезда РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ поручил правительству обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона с учетом прогноза грузопотока и пассажиропотока, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации:.. у) обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона железных дорог с учетом прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока в указанных направлениях", – говорится в перечне поручений президента по реализации послания президента Федеральному Собранию.
Кроме того, правительству поручено обеспечить развитие международного транспортного коридора "Север – Юг", в том числе за счет организации "бесшовных маршрутов". Доклад по данным поручениям необходимо будет предоставить до 1 марта 2025 года, в дальнейшем - один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). В пятницу РЖД сообщили, что приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона, который предусматривает увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн по итогам 2032 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба
20 декабря 2023, 22:40
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинРЖД
 
 
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