https://ria.ru/20240401/dorogi-1937111128.html

Путин поручил повысить пропускную способность железных дорог

Путин поручил повысить пропускную способность железных дорог - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил повысить пропускную способность железных дорог

Президент РФ поручил правительству обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона с учетом прогноза... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:18

2024-04-01T14:18

2024-04-01T14:18

экономика

россия

михаил мишустин

ржд

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ поручил правительству обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона с учетом прогноза грузопотока и пассажиропотока, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. у) обеспечить повышение пропускной способности железных дорог в южном направлении и Восточного полигона железных дорог с учетом прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока в указанных направлениях", – говорится в перечне поручений президента по реализации послания президента Федеральному Собранию. Кроме того, правительству поручено обеспечить развитие международного транспортного коридора "Север – Юг", в том числе за счет организации "бесшовных маршрутов". Доклад по данным поручениям необходимо будет предоставить до 1 марта 2025 года, в дальнейшем - один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). В пятницу РЖД сообщили, что приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона, который предусматривает увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн по итогам 2032 года.

https://ria.ru/20231220/putin-1917097843.html

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экономика, россия, михаил мишустин, ржд