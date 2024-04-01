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В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов - РИА Новости, 01.04.2024
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14:36 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/doroga-1937117188.html
В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов
В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов - РИА Новости, 01.04.2024
В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населённых пунктов, говорится в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:36
2024-04-01T14:36
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населённых пунктов, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить к 2030 году строительство не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов

Путин поручил обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов гроодов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили на федеральной трассе
Автомобили на федеральной трассе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобили на федеральной трассе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населённых пунктов, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: обеспечить к 2030 году строительство не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов", - говорится в тексте поручений.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Аэродром Энгельс - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Путину представят идеи по созданию фонда строительства аэродромов
19 февраля, 20:13
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
 
 
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