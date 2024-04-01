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В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов
В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов - РИА Новости, 01.04.2024
В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населённых пунктов, говорится в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:36
2024-04-01T14:36
2024-04-01T14:36
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населённых пунктов, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить к 2030 году строительство не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов
Путин поручил обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов гроодов