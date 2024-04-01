https://ria.ru/20240401/doroga-1937117188.html

В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов

В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов - РИА Новости, 01.04.2024

В России построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населённых пунктов, говорится в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:36

2024-04-01T14:36

2024-04-01T14:36

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населённых пунктов, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить к 2030 году строительство не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года и далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240219/aerodrom-1928328128.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика