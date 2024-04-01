https://ria.ru/20240401/donetskoe-1937090660.html

ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю

ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 01.04.2024

ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, уничтожили 11 складов с боеприпасами ВСУ, потери Украины за сутки составили до... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:28

2024-04-01T13:28

2024-04-01T13:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, уничтожили 11 складов с боеприпасами ВСУ, потери Украины за сутки составили до 510 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 510 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также 27 автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожено 11 складов с боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240401/otstuplenie-1937070459.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность