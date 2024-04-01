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ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 01.04.2024
ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, уничтожили 11 складов с боеприпасами ВСУ, потери Украины за сутки составили до... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:28
2024-04-01T13:28
2024-04-01T13:35
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, уничтожили 11 складов с боеприпасами ВСУ, потери Украины за сутки составили до 510 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 510 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также 27 автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожено 11 складов с боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240401/otstuplenie-1937070459.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
"Южная" группировка на Донецком направлении улучшила положение по переднему краю