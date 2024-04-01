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Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 01.04.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал утром в понедельник Кировский район Донецка, сбросив один снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:46
2024-04-01T10:46
2024-04-01T10:46
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кировский район
донецк
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал утром в понедельник Кировский район Донецка, сбросив один снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:00 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О жертвах и разрушениях не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк, украина
В мире, Кировский район, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник сбросил снаряд на Кировский район Донецка