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Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/donetsk-1937041216.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 01.04.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал утром в понедельник Кировский район Донецка, сбросив один снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:46
2024-04-01T10:46
в мире
кировский район
донецк
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал утром в понедельник Кировский район Донецка, сбросив один снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:00 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О жертвах и разрушениях не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html
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в мире, кировский район, донецк, украина
В мире, Кировский район, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник сбросил снаряд на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал утром в понедельник Кировский район Донецка, сбросив один снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:00 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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