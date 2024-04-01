https://ria.ru/20240401/donetsk-1937041216.html

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 01.04.2024

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал утром в понедельник Кировский район Донецка, сбросив один снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:46

2024-04-01T10:46

2024-04-01T10:46

в мире

кировский район

донецк

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал утром в понедельник Кировский район Донецка, сбросив один снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:00 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О жертвах и разрушениях не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировский район, донецк, украина