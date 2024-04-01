https://ria.ru/20240401/doklad-1937076223.html
Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области
Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области - РИА Новости, 01.04.2024
Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области
Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, выслушает доклад врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:40
2024-04-01T12:40
2024-04-01T12:40
политика
вологодская область
россия
владимир путин
георгий филимонов
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, выслушает доклад врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня идут в Кремле обычные рабочие встречи, внутренние совещания. Каких-то крупных мероприятий сегодня нет. Среди прочих будет на докладе у президента временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Путин традиционно продолжает заниматься региональной тематикой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, вологодская область, россия, владимир путин, георгий филимонов, дмитрий песков
Политика, Вологодская область, Россия, Владимир Путин, Георгий Филимонов, Дмитрий Песков
Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области
Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области Филимонова