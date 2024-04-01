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Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области

Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области - РИА Новости, 01.04.2024

Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области

Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, выслушает доклад врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:40

2024-04-01T12:40

2024-04-01T12:40

политика

вологодская область

россия

владимир путин

георгий филимонов

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, выслушает доклад врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня идут в Кремле обычные рабочие встречи, внутренние совещания. Каких-то крупных мероприятий сегодня нет. Среди прочих будет на докладе у президента временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Путин традиционно продолжает заниматься региональной тематикой.

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вологодская область

россия

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Варвара Скокшина

политика, вологодская область, россия, владимир путин, георгий филимонов, дмитрий песков