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Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области - РИА Новости, 01.04.2024
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12:40 01.04.2024
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Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области
Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области - РИА Новости, 01.04.2024
Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области
Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, выслушает доклад врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:40
2024-04-01T12:40
политика
вологодская область
россия
владимир путин
георгий филимонов
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, выслушает доклад врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня идут в Кремле обычные рабочие встречи, внутренние совещания. Каких-то крупных мероприятий сегодня нет. Среди прочих будет на докладе у президента временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Путин традиционно продолжает заниматься региональной тематикой.
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политика, вологодская область, россия, владимир путин, георгий филимонов, дмитрий песков
Политика, Вологодская область, Россия, Владимир Путин, Георгий Филимонов, Дмитрий Песков
Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области

Путин в Кремле заслушает доклад врио губернатора Вологодской области Филимонова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, выслушает доклад врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня идут в Кремле обычные рабочие встречи, внутренние совещания. Каких-то крупных мероприятий сегодня нет. Среди прочих будет на докладе у президента временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Путин традиционно продолжает заниматься региональной тематикой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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ПолитикаВологодская областьРоссияВладимир ПутинГеоргий ФилимоновДмитрий Песков
 
 
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