https://ria.ru/20240401/dokapitalizatsiya-1937116703.html
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:34
2024-04-01T14:34
2024-04-01T14:34
экономика
россия
владимир путин
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год.
https://ria.ru/20231024/putin-1904890674.html
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экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Владимир Путин, Фонд развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию ФРП на 300 миллиардов рублей