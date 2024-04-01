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Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности - РИА Новости, 01.04.2024
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14:34 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/dokapitalizatsiya-1937116703.html
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:34
2024-04-01T14:34
экономика
россия
владимир путин
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год.
https://ria.ru/20231024/putin-1904890674.html
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экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Владимир Путин, Фонд развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности

Путин поручил обеспечить докапитализацию ФРП на 300 миллиардов рублей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФонд развития промышленности
 
 
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