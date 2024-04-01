https://ria.ru/20240401/dokapitalizatsiya-1937116703.html

Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности

Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:34

2024-04-01T14:34

2024-04-01T14:34

экономика

россия

владимир путин

фонд развития промышленности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год.

https://ria.ru/20231024/putin-1904890674.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности