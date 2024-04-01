Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха
Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря в 30 регионах
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДети из Белгородской области прибыли в Тамбов
Дети из Белгородской области прибыли в Тамбов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Более шести тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в оздоровительных лагерях в 30 регионах России, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее губернатор рассказал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
"Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Сейчас уже более 6 тысяч человек находятся в почти 30 регионах Российской Федерации. За последние выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край приняли наших детей", - написал Гладков.
Глава области выразить искреннюю благодарность всем коллегам-губернаторам за их участие и помощь, обеспечивая детям поддержку, безопасность и комфорт.
Гладков рассказал, куда разместят белгородских детей
9 января, 07:08