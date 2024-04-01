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Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха - РИА Новости, 01.04.2024
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10:51 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/deti-1937041992.html
Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха
Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха - РИА Новости, 01.04.2024
Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха
Более шести тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в оздоровительных лагерях в 30 регионах России, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:51
2024-04-01T10:51
общество
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Более шести тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в оздоровительных лагерях в 30 регионах России, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее губернатор рассказал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Сейчас уже более 6 тысяч человек находятся в почти 30 регионах Российской Федерации. За последние выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край приняли наших детей", - написал Гладков. Глава области выразить искреннюю благодарность всем коллегам-губернаторам за их участие и помощь, обеспечивая детям поддержку, безопасность и комфорт.
https://ria.ru/20240324/deti-1935475660.html
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общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков
Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха

Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря в 30 регионах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДети из Белгородской области прибыли в Тамбов
Дети из Белгородской области прибыли в Тамбов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дети из Белгородской области прибыли в Тамбов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Более шести тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в оздоровительных лагерях в 30 регионах России, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее губернатор рассказал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
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"Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Сейчас уже более 6 тысяч человек находятся в почти 30 регионах Российской Федерации. За последние выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край приняли наших детей", - написал Гладков.
Глава области выразить искреннюю благодарность всем коллегам-губернаторам за их участие и помощь, обеспечивая детям поддержку, безопасность и комфорт.
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ОбществоБелгородская областьРоссияУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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