https://ria.ru/20240401/deti-1937041992.html

Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха

Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха - РИА Новости, 01.04.2024

Более шести тысяч детей из Белгородской области выехали в лагеря отдыха

Более шести тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в оздоровительных лагерях в 30 регионах России, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:51

2024-04-01T10:51

2024-04-01T10:51

общество

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Более шести тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в оздоровительных лагерях в 30 регионах России, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее губернатор рассказал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Сейчас уже более 6 тысяч человек находятся в почти 30 регионах Российской Федерации. За последние выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край приняли наших детей", - написал Гладков. Глава области выразить искреннюю благодарность всем коллегам-губернаторам за их участие и помощь, обеспечивая детям поддержку, безопасность и комфорт.

https://ria.ru/20240324/deti-1935475660.html

https://ria.ru/20240109/deti-1920222225.html

белгородская область

россия

украина

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Дарья Буймова

общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков