https://ria.ru/20240401/dengi-1937075152.html

Владимиров поручил вовремя довести деньги до участников "Молодой семьи"

Владимиров поручил вовремя довести деньги до участников "Молодой семьи" - РИА Новости, 01.04.2024

Владимиров поручил вовремя довести деньги до участников "Молодой семьи"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил своевременно довести деньги до участников программы "Молодая семья", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:37

2024-04-01T12:37

2024-04-01T12:37

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

жилье

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил своевременно довести деньги до участников программы "Молодая семья", сообщает пресс-служба регионального правительства. В правительстве края состоялось еженедельное рабочее совещание под председательством Владимирова. Одной из тем совещания стало обсуждение промежуточных итогов исполнения краевого бюджета. Как сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов региона Лариса Калинченко, за первый квартал 2024 года доходы бюджета края составляют порядка 42 миллиардов рублей, что составляет 24% от годового плана. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 104,8% и перевыполнен более чем на 1,1 миллиарда рублей. К соответствующему периоду прошлого года прирост доходов составил 2,4 миллиарда рублей. Глава края актуализировал вопрос обеспечения жильем молодых семей, в том числе за счет госпрограммы края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры". Он напомнил, что на эти цели в краевом бюджете в текущем году предусмотрено два миллиарда рублей. "Деньги до территорий уже доведены. Прошу провести всю необходимую работу, чтобы до конца весны средства в виде жилищных сертификатов были переданы участникам программы. Их оперативная передача позволит ставропольским молодым семьям уже до конца года решить жилищный вопрос", – приводит пресс-служба слова Владимирова.

https://ria.ru/20240201/stavropole-1924891387.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, экономика, жилье