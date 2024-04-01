https://ria.ru/20240401/dengi-1937075152.html
Владимиров поручил вовремя довести деньги до участников "Молодой семьи"
Владимиров поручил вовремя довести деньги до участников "Молодой семьи" - РИА Новости, 01.04.2024
Владимиров поручил вовремя довести деньги до участников "Молодой семьи"
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил своевременно довести деньги до участников программы "Молодая семья", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:37
2024-04-01T12:37
2024-04-01T12:37
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
жилье
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил своевременно довести деньги до участников программы "Молодая семья", сообщает пресс-служба регионального правительства. В правительстве края состоялось еженедельное рабочее совещание под председательством Владимирова. Одной из тем совещания стало обсуждение промежуточных итогов исполнения краевого бюджета. Как сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов региона Лариса Калинченко, за первый квартал 2024 года доходы бюджета края составляют порядка 42 миллиардов рублей, что составляет 24% от годового плана. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 104,8% и перевыполнен более чем на 1,1 миллиарда рублей. К соответствующему периоду прошлого года прирост доходов составил 2,4 миллиарда рублей. Глава края актуализировал вопрос обеспечения жильем молодых семей, в том числе за счет госпрограммы края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры". Он напомнил, что на эти цели в краевом бюджете в текущем году предусмотрено два миллиарда рублей. "Деньги до территорий уже доведены. Прошу провести всю необходимую работу, чтобы до конца весны средства в виде жилищных сертификатов были переданы участникам программы. Их оперативная передача позволит ставропольским молодым семьям уже до конца года решить жилищный вопрос", – приводит пресс-служба слова Владимирова.
https://ria.ru/20240201/stavropole-1924891387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, экономика, жилье
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Экономика, Жилье
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил своевременно довести деньги до участников программы "Молодая семья", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В правительстве края состоялось еженедельное рабочее совещание под председательством Владимирова
.
Одной из тем совещания стало обсуждение промежуточных итогов исполнения краевого бюджета. Как сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов региона Лариса Калинченко, за первый квартал 2024 года доходы бюджета края составляют порядка 42 миллиардов рублей, что составляет 24% от годового плана. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 104,8% и перевыполнен более чем на 1,1 миллиарда рублей. К соответствующему периоду прошлого года прирост доходов составил 2,4 миллиарда рублей.
Глава края актуализировал вопрос обеспечения жильем молодых семей, в том числе за счет госпрограммы края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры". Он напомнил, что на эти цели в краевом бюджете в текущем году предусмотрено два миллиарда рублей.
«
"Деньги до территорий уже доведены. Прошу провести всю необходимую работу, чтобы до конца весны средства в виде жилищных сертификатов были переданы участникам программы. Их оперативная передача позволит ставропольским молодым семьям уже до конца года решить жилищный вопрос", – приводит пресс-служба слова Владимирова.