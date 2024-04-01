https://ria.ru/20240401/chelyabinsk-1937079312.html

На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе

На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе - РИА Новости, 01.04.2024

На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе

Двоих матросов-спасателей термального комплекса Челябинска, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, будут судить за... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:52

2024-04-01T12:52

2024-04-01T12:52

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр – РИА Новости. Двоих матросов-спасателей термального комплекса Челябинска, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, будут судить за небезопасные услуги, сообщило управление СК РФ по региону.Как сообщало СУСК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска 6-летний мальчик, который пришел с мамой, но, оставшись без присмотра, захлебнулся и погиб. Двое матросов-спасателей, уточняет СК, не предотвратили ситуацию, также ребенок находился в воде без средств индивидуальной защиты. "Следователем Центрального района города Челябинск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей 2004 года рождения… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении. Санкцией статьи предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на термальном курорте "Лето" в КРК "Мегаполис" (открыт в 2023 году в центре Челябинска).

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

челябинск

россия

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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)