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На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе
На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе - РИА Новости, 01.04.2024
На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе
Двоих матросов-спасателей термального комплекса Челябинска, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, будут судить за... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:52
2024-04-01T12:52
2024-04-01T12:52
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр – РИА Новости. Двоих матросов-спасателей термального комплекса Челябинска, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, будут судить за небезопасные услуги, сообщило управление СК РФ по региону.Как сообщало СУСК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска 6-летний мальчик, который пришел с мамой, но, оставшись без присмотра, захлебнулся и погиб. Двое матросов-спасателей, уточняет СК, не предотвратили ситуацию, также ребенок находился в воде без средств индивидуальной защиты. "Следователем Центрального района города Челябинск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей 2004 года рождения… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении. Санкцией статьи предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на термальном курорте "Лето" в КРК "Мегаполис" (открыт в 2023 году в центре Челябинска).
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе
В Челябинске будут судить двух матросов за гибель шестилетнего ребенка
ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр – РИА Новости.
Двоих матросов-спасателей термального комплекса Челябинска, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, будут судить за небезопасные услуги, сообщило управление СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска 6-летний мальчик, который пришел с мамой, но, оставшись без присмотра, захлебнулся и погиб. Двое матросов-спасателей, уточняет СК, не предотвратили ситуацию, также ребенок находился в воде без средств индивидуальной защиты.
«
"Следователем Центрального района города Челябинск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей 2004 года рождения… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении. Санкцией статьи предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на термальном курорте "Лето" в КРК "Мегаполис" (открыт в 2023 году в центре Челябинска).