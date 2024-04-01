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На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе - РИА Новости, 01.04.2024
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12:52 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/chelyabinsk-1937079312.html
На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе
На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе - РИА Новости, 01.04.2024
На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе
Двоих матросов-спасателей термального комплекса Челябинска, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, будут судить за... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:52
2024-04-01T12:52
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр – РИА Новости. Двоих матросов-спасателей термального комплекса Челябинска, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, будут судить за небезопасные услуги, сообщило управление СК РФ по региону.Как сообщало СУСК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска 6-летний мальчик, который пришел с мамой, но, оставшись без присмотра, захлебнулся и погиб. Двое матросов-спасателей, уточняет СК, не предотвратили ситуацию, также ребенок находился в воде без средств индивидуальной защиты. "Следователем Центрального района города Челябинск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей 2004 года рождения… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении. Санкцией статьи предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на термальном курорте "Лето" в КРК "Мегаполис" (открыт в 2023 году в центре Челябинска).
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челябинск
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале будут судить матросов за смерть ребенка в термальном комплексе

В Челябинске будут судить двух матросов за гибель шестилетнего ребенка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр – РИА Новости. Двоих матросов-спасателей термального комплекса Челябинска, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, будут судить за небезопасные услуги, сообщило управление СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска 6-летний мальчик, который пришел с мамой, но, оставшись без присмотра, захлебнулся и погиб. Двое матросов-спасателей, уточняет СК, не предотвратили ситуацию, также ребенок находился в воде без средств индивидуальной защиты.
«
"Следователем Центрального района города Челябинск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей 2004 года рождения… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении. Санкцией статьи предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на термальном курорте "Лето" в КРК "Мегаполис" (открыт в 2023 году в центре Челябинска).
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ПроисшествияЧелябинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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