Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников
Путин поручил разработать меры по улучшению системы оплаты труда бюджетников
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы и устранение необоснованных различий в уровне зарплат сотрудников одной организации, свидетельствует сайт Кремля.
"Правительству РФ в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента РФ… обеспечить: а) разработку мер, направленных на стимулирование структурных улучшений в бюджетном секторе экономики и совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики и предусматривающих в том числе устранение экономически необоснованных различий в уровне оплаты труда работников одной организации, а также в уровне оплаты труда работников различных организаций, осуществляющих один вид деятельности и (или) расположенных на территориях разных субъектов РФ", - говорится в перечне поручений.
Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 31 декабря этого года, а далее представлять один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
29 февраля, 13:00