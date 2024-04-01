https://ria.ru/20240401/byudzhetniki-1937106487.html

Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников

Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы и устранение... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:04

2024-04-01T14:04

2024-04-01T14:04

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы и устранение необоснованных различий в уровне зарплат сотрудников одной организации, свидетельствует сайт Кремля. "Правительству РФ в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента РФ… обеспечить: а) разработку мер, направленных на стимулирование структурных улучшений в бюджетном секторе экономики и совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики и предусматривающих в том числе устранение экономически необоснованных различий в уровне оплаты труда работников одной организации, а также в уровне оплаты труда работников различных организаций, осуществляющих один вид деятельности и (или) расположенных на территориях разных субъектов РФ", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 31 декабря этого года, а далее представлять один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240229/byudzhetniki-1930202605.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика