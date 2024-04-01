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Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 01.04.2024
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14:04 01.04.2024
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Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников
Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы и устранение... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:04
2024-04-01T14:04
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы и устранение необоснованных различий в уровне зарплат сотрудников одной организации, свидетельствует сайт Кремля. "Правительству РФ в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента РФ… обеспечить: а) разработку мер, направленных на стимулирование структурных улучшений в бюджетном секторе экономики и совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики и предусматривающих в том числе устранение экономически необоснованных различий в уровне оплаты труда работников одной организации, а также в уровне оплаты труда работников различных организаций, осуществляющих один вид деятельности и (или) расположенных на территориях разных субъектов РФ", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 31 декабря этого года, а далее представлять один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда бюджетников

Путин поручил разработать меры по улучшению системы оплаты труда бюджетников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы и устранение необоснованных различий в уровне зарплат сотрудников одной организации, свидетельствует сайт Кремля.
"Правительству РФ в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента РФ… обеспечить: а) разработку мер, направленных на стимулирование структурных улучшений в бюджетном секторе экономики и совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики и предусматривающих в том числе устранение экономически необоснованных различий в уровне оплаты труда работников одной организации, а также в уровне оплаты труда работников различных организаций, осуществляющих один вид деятельности и (или) расположенных на территориях разных субъектов РФ", - говорится в перечне поручений.
Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 31 декабря этого года, а далее представлять один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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