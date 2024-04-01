https://ria.ru/20240401/budanov-1937134934.html
Буданов поедет по российской ж/д в вагоне для заключенных, уверен Журавлев
Буданов поедет по российской ж/д в вагоне для заключенных, уверен Журавлев - РИА Новости, 01.04.2024
Буданов поедет по российской ж/д в вагоне для заключенных, уверен Журавлев
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя слова главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:45
2024-04-01T15:45
2024-04-01T15:45
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя слова главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что для Киева является проблемой восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом, заявил, что тот поедет в вагоне для заключенных по российской железной дороге с комфортом, когда его арестуют. Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, в эфире всеукраинского телемарафона сказал, что "Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями, этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему". При этом он заявил, что собирается "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт "в принципе есть". "Убийце и террористу Буданову не стоит беспокоиться, когда его арестуют, в Ростов давать показания о своей преступной деятельности поедет с комфортом, по железной дороге, в вагоне, предназначенном для перевозки заключенных", - сказал Журавлев. По его словам, сегодня узурпаторы киевской власти еще сопротивляются, но они примут это, как данность. "У них не останется выбора, что Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон теперь навеки российские. И приготовиться вскоре считать таковыми и регионы, которые все еще находятся под украинской оккупацией. Все освободим и везде наведем порядок, чтобы людоеды, подобные Буданову, больше и пикнуть там не смели", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240401/dorogavkrym-1937048489.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, херсонская область , алексей журавлев , госдума рф, министерство обороны украины
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Алексей Журавлев , Госдума РФ, Министерство обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
Буданов поедет по российской ж/д в вагоне для заключенных, уверен Журавлев
Депутат: Буданов поедет по российской железной дороге в вагоне для заключенных
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя слова главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что для Киева является проблемой восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом, заявил, что тот поедет в вагоне для заключенных по российской железной дороге с комфортом, когда его арестуют.
Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, в эфире всеукраинского телемарафона сказал, что "Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями, этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему". При этом он заявил, что собирается "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт "в принципе есть".
«
"Убийце и террористу Буданову не стоит беспокоиться, когда его арестуют, в Ростов давать показания о своей преступной деятельности поедет с комфортом, по железной дороге, в вагоне, предназначенном для перевозки заключенных", - сказал Журавлев.
По его словам, сегодня узурпаторы киевской власти еще сопротивляются, но они примут это, как данность.
"У них не останется выбора, что Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон теперь навеки российские. И приготовиться вскоре считать таковыми и регионы, которые все еще находятся под украинской оккупацией. Все освободим и везде наведем порядок, чтобы людоеды, подобные Буданову, больше и пикнуть там не смели", - отметил депутат.