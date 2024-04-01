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Эксперт назвал объединение БРИКС мировой энергетической суперсилой - РИА Новости, 01.04.2024
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13:00 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/briks-1937081724.html
Эксперт назвал объединение БРИКС мировой энергетической суперсилой
Эксперт назвал объединение БРИКС мировой энергетической суперсилой - РИА Новости, 01.04.2024
Эксперт назвал объединение БРИКС мировой энергетической суперсилой
Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, на него приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа, заявил бразильский эксперт,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:00
2024-04-01T13:00
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бразилия
брикс
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, на него приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес. "Энергетика - ключевое средство индустриализации. Если у тебя ее нет, то ты выбываешь. Не знаю, заметили ли Вы, но БРИКС стало энергетической суперсилой, если мы объединим наши возможности", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете. Эксперт пояснил, что, к примеру, на страны БРИКС приходится 45% всех мировых запасов нефти, а также почти 56% запасов газа. "Что касается ядерной энергетики, то в России производится половина обогащенного урана, который поступает на заводы. На Китай приходится 18%. То есть, вместе Россия и Китай производят две трети обогащенного урана в мире", - рассказал он. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20240326/piskarev-1935941280.html
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китай, россия, бразилия, брикс, экономика
Китай, Россия, Бразилия, БРИКС, Экономика
Эксперт назвал объединение БРИКС мировой энергетической суперсилой

Бразильский эксперт: объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС . Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, на него приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес.
«
"Энергетика - ключевое средство индустриализации. Если у тебя ее нет, то ты выбываешь. Не знаю, заметили ли Вы, но БРИКС стало энергетической суперсилой, если мы объединим наши возможности", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете.
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Эксперт пояснил, что, к примеру, на страны БРИКС приходится 45% всех мировых запасов нефти, а также почти 56% запасов газа.
"Что касается ядерной энергетики, то в России производится половина обогащенного урана, который поступает на заводы. На Китай приходится 18%. То есть, вместе Россия и Китай производят две трети обогащенного урана в мире", - рассказал он.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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