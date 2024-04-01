https://ria.ru/20240401/braslety-1937145858.html

В Узбекистане предложили внедрить электронные браслеты для осужденных

В Узбекистане предложили внедрить электронные браслеты для осужденных - РИА Новости, 01.04.2024

В Узбекистане предложили внедрить электронные браслеты для осужденных

МВД Узбекистана предлагает к 2025 году внедрить электронные браслеты для осужденных к ограничению свободы или находящихся под домашним арестом, следует из... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:01

2024-04-01T16:01

2024-04-01T16:01

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ТАШКЕНТ, 1 апр – РИА Новости. МВД Узбекистана предлагает к 2025 году внедрить электронные браслеты для осужденных к ограничению свободы или находящихся под домашним арестом, следует из проекта постановления кабмина, обнародованного в среду. Документ опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, которое продлится до 11 апреля. Разработчиком документа выступило МВД республики. "Установить практику обеспечения осужденных к ограничению свободы и лиц, находящихся под домашним арестом, электронными браслетами в целях предотвращения повторного совершения ими правонарушений", - говорится в тексте документа. В соответствии с проектом постановления новый порядок применения электронных браслетов предлагается внедрять с 1 мая поэтапно и завершить его по всему Узбекистану до конца 2024 года. Электронные браслеты не будут носить беременные женщины, а также лица, страдающие рядом заболеваний и имеющие физические недостатки, отмечается в документе. Электронные браслеты в системе наказания в Узбекистане начали внедрять в 2020 году в деятельность службы пробации. Тогда же планировалось закупить 3 тысячи электронных устройств для отслеживания лиц, осужденных на условные сроки.

https://ria.ru/20231207/rf-1914315106.html

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