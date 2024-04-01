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В Узбекистане предложили внедрить электронные браслеты для осужденных - РИА Новости, 01.04.2024
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16:01 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/braslety-1937145858.html
В Узбекистане предложили внедрить электронные браслеты для осужденных
В Узбекистане предложили внедрить электронные браслеты для осужденных - РИА Новости, 01.04.2024
В Узбекистане предложили внедрить электронные браслеты для осужденных
МВД Узбекистана предлагает к 2025 году внедрить электронные браслеты для осужденных к ограничению свободы или находящихся под домашним арестом, следует из... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:01
2024-04-01T16:01
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ТАШКЕНТ, 1 апр – РИА Новости. МВД Узбекистана предлагает к 2025 году внедрить электронные браслеты для осужденных к ограничению свободы или находящихся под домашним арестом, следует из проекта постановления кабмина, обнародованного в среду. Документ опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, которое продлится до 11 апреля. Разработчиком документа выступило МВД республики. "Установить практику обеспечения осужденных к ограничению свободы и лиц, находящихся под домашним арестом, электронными браслетами в целях предотвращения повторного совершения ими правонарушений", - говорится в тексте документа. В соответствии с проектом постановления новый порядок применения электронных браслетов предлагается внедрять с 1 мая поэтапно и завершить его по всему Узбекистану до конца 2024 года. Электронные браслеты не будут носить беременные женщины, а также лица, страдающие рядом заболеваний и имеющие физические недостатки, отмечается в документе. Электронные браслеты в системе наказания в Узбекистане начали внедрять в 2020 году в деятельность службы пробации. Тогда же планировалось закупить 3 тысячи электронных устройств для отслеживания лиц, осужденных на условные сроки.
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технологии, узбекистан, в мире
Технологии, Узбекистан, В мире
В Узбекистане предложили внедрить электронные браслеты для осужденных

МВД Узбекистана предложил к 2025 году ввести электронные браслеты для осужденных

© AP PhotoПолиция в Узбекистане
Полиция в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo
Полиция в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 апр – РИА Новости. МВД Узбекистана предлагает к 2025 году внедрить электронные браслеты для осужденных к ограничению свободы или находящихся под домашним арестом, следует из проекта постановления кабмина, обнародованного в среду.
Документ опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, которое продлится до 11 апреля. Разработчиком документа выступило МВД республики.
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"Установить практику обеспечения осужденных к ограничению свободы и лиц, находящихся под домашним арестом, электронными браслетами в целях предотвращения повторного совершения ими правонарушений", - говорится в тексте документа.
В соответствии с проектом постановления новый порядок применения электронных браслетов предлагается внедрять с 1 мая поэтапно и завершить его по всему Узбекистану до конца 2024 года.
Электронные браслеты не будут носить беременные женщины, а также лица, страдающие рядом заболеваний и имеющие физические недостатки, отмечается в документе.
Электронные браслеты в системе наказания в Узбекистане начали внедрять в 2020 году в деятельность службы пробации. Тогда же планировалось закупить 3 тысячи электронных устройств для отслеживания лиц, осужденных на условные сроки.
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