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"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА
"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА - РИА Новости, 01.04.2024
"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА
Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь акционерному обществу "Русский купол" в развитии систем противодействия беспилотникам, поручение главы... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:21
2024-04-01T10:21
2024-04-01T12:13
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь акционерному обществу "Русский купол" в развитии систем противодействия беспилотникам, поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля."Оказать содействие <...> в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов", — указано в документе.В поручении также отмечено, что при его выполнении нужно учитывать необходимость повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах.Доклад необходимо предоставить до 27 апреля. Путин назначил ответственным вице-премьера и глава Минпромторга Дениса Мантурова.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, владимир путин
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Россия, Владимир Путин
"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА
Путин поручил помочь "Русскому куполу" с производством систем обнаружения БПЛА