https://ria.ru/20240401/bpla-1937032562.html

"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА

"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА - РИА Новости, 01.04.2024

"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА

Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь акционерному обществу "Русский купол" в развитии систем противодействия беспилотникам, поручение главы... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:21

2024-04-01T10:21

2024-04-01T12:13

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь акционерному обществу "Русский купол" в развитии систем противодействия беспилотникам, поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля."Оказать содействие <...> в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов", — указано в документе.В поручении также отмечено, что при его выполнении нужно учитывать необходимость повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах.Доклад необходимо предоставить до 27 апреля. Путин назначил ответственным вице-премьера и глава Минпромторга Дениса Мантурова.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, владимир путин