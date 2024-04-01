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"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА - РИА Новости, 01.04.2024
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10:21 01.04.2024 (обновлено: 12:13 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/bpla-1937032562.html
"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА
"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА - РИА Новости, 01.04.2024
"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА
Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь акционерному обществу "Русский купол" в развитии систем противодействия беспилотникам, поручение главы... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:21
2024-04-01T12:13
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь акционерному обществу "Русский купол" в развитии систем противодействия беспилотникам, поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля.&quot;Оказать содействие &lt;...&gt; в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов&quot;, — указано в документе.В поручении также отмечено, что при его выполнении нужно учитывать необходимость повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах.Доклад необходимо предоставить до 27 апреля. Путин назначил ответственным вице-премьера и глава Минпромторга Дениса Мантурова.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, владимир путин
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Россия, Владимир Путин
"Русскому куполу" помогут развивать производство систем обнаружения БПЛА

Путин поручил помочь "Русскому куполу" с производством систем обнаружения БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-30"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь акционерному обществу "Русский купол" в развитии систем противодействия беспилотникам, поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля.
«

"Оказать содействие <...> в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов", — указано в документе.

В поручении также отмечено, что при его выполнении нужно учитывать необходимость повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах.
Доклад необходимо предоставить до 27 апреля.
Путин назначил ответственным вице-премьера и глава Минпромторга Дениса Мантурова.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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