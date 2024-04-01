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Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа
Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа - РИА Новости, 01.04.2024
Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа
Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, как только позволят условия, планируется оценить состояние больницы, сообщил на брифинге... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:49
2024-04-01T19:49
2024-04-01T19:49
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, как только позволят условия, планируется оценить состояние больницы, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы планируем осуществить миссию в больниц "Аш-Шифа" в городе Газа, как только мы сможем туда добраться, чтобы помочь людям получить медицинское обслуживание и чтобы оценить состояние больницы", - сказал Дюжаррик. Ранее в Армии обороны Израиля объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава. МИД Ирана осудил действия Израиля в районе "Аш-Шифы", отметив, что преступления Израиля в больнице стали еще одной "позорной страницей" истории его "жалкого" существования.
https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, стефан дюжаррик, оон, хамас, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, ООН, ХАМАС, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа
Офис Гутерреша анонсировал поездку сотрудников ООН в больницу "Аш-Шифа" в Газе