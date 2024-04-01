https://ria.ru/20240401/bolnitsa-1937196916.html

Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа

Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа - РИА Новости, 01.04.2024

Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа

Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, как только позволят условия, планируется оценить состояние больницы, сообщил на брифинге... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:49

2024-04-01T19:49

2024-04-01T19:49

в мире

израиль

стефан дюжаррик

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мид ирана

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники ООН планируют поездку в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, как только позволят условия, планируется оценить состояние больницы, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы планируем осуществить миссию в больниц "Аш-Шифа" в городе Газа, как только мы сможем туда добраться, чтобы помочь людям получить медицинское обслуживание и чтобы оценить состояние больницы", - сказал Дюжаррик. Ранее в Армии обороны Израиля объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава. МИД Ирана осудил действия Израиля в районе "Аш-Шифы", отметив, что преступления Израиля в больнице стали еще одной "позорной страницей" истории его "жалкого" существования.

https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, стефан дюжаррик, оон, хамас, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году