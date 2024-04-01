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В Германии предложили брать на работу украинцев без знания языка - РИА Новости, 01.04.2024
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21:12 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/bezhentsy-1937207536.html
В Германии предложили брать на работу украинцев без знания языка
В Германии предложили брать на работу украинцев без знания языка - РИА Новости, 01.04.2024
В Германии предложили брать на работу украинцев без знания языка
Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер предложил устраивать на работу украинских беженцев без предварительного прохождения языкового и... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:12
2024-04-01T21:12
в мире
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер предложил устраивать на работу украинских беженцев без предварительного прохождения языкового и интеграционного курсов, заявил он в интервью медиагруппе Funke. "Мы все еще слишком забюрократизированы и негибки, когда речь идет об интеграции на рынке труда. Должна быть возможность устроиться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов", - ответил он на вопрос об украинских беженцах в стране. На данный момент украинским гражданам предоставляется бесплатная возможность проходить такие курсы и получать одновременно пособие на жизнь. Бергхеггер предлагает ввести те же интеграционные меры, но параллельно с устройством на работу. Также он высказался за то, чтобы на фоне нехватки кадров в детских садах и школах украинским беженцам дали возможность работать в этой сфере. Ранее издание Spiegel со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тысяч беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
В Германии предложили брать на работу украинцев без знания языка

Funke: в Германии предложили устраивать на работу украинцев без знания немецкого

© AP Photo / Frank AugsteinДевушка во время празднования Дня независимости Украины в Европе
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Европе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Европе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер предложил устраивать на работу украинских беженцев без предварительного прохождения языкового и интеграционного курсов, заявил он в интервью медиагруппе Funke.
«
"Мы все еще слишком забюрократизированы и негибки, когда речь идет об интеграции на рынке труда. Должна быть возможность устроиться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов", - ответил он на вопрос об украинских беженцах в стране.
На данный момент украинским гражданам предоставляется бесплатная возможность проходить такие курсы и получать одновременно пособие на жизнь. Бергхеггер предлагает ввести те же интеграционные меры, но параллельно с устройством на работу. Также он высказался за то, чтобы на фоне нехватки кадров в детских садах и школах украинским беженцам дали возможность работать в этой сфере.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тысяч беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.
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