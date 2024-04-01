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ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 01.04.2024 (обновлено: 23:41 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/bespilotniki-1937209153.html
ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем
ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем - РИА Новости, 01.04.2024
ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем
Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:35
2024-04-01T23:41
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
черное море
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны.Уточняется, что попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России пресекли около 19:30 мск."Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", — подчеркнули в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в понедельник днем силы противовоздушной обороны сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, а позднее вечером — еще 19 таких боеприпасов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в общей сложности пострадали десять человек. Также повреждения получили несколько домовладений, социальных объектов и автомобилей.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Черное море
ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем

Минобороны: ПВО перехватила шесть дронов ВСУ над акваторией Черного моря

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны.
Уточняется, что попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России пресекли около 19:30 мск.
«
"Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", — подчеркнули в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в понедельник днем силы противовоздушной обороны сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, а позднее вечером — еще 19 таких боеприпасов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в общей сложности пострадали десять человек. Также повреждения получили несколько домовладений, социальных объектов и автомобилей.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаЧерное море
 
 
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