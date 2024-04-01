https://ria.ru/20240401/bespilotniki-1937209153.html

ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем

ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем - РИА Новости, 01.04.2024

ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем

Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:35

2024-04-01T21:35

2024-04-01T23:41

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

черное море

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны.Уточняется, что попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России пресекли около 19:30 мск."Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", — подчеркнули в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в понедельник днем силы противовоздушной обороны сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, а позднее вечером — еще 19 таких боеприпасов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в общей сложности пострадали десять человек. Также повреждения получили несколько домовладений, социальных объектов и автомобилей.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, черное море