https://ria.ru/20240401/bespilotniki-1937209153.html
ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем
ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем - РИА Новости, 01.04.2024
ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем
Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:35
2024-04-01T21:35
2024-04-01T23:41
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны.Уточняется, что попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России пресекли около 19:30 мск."Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", — подчеркнули в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в понедельник днем силы противовоздушной обороны сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, а позднее вечером — еще 19 таких боеприпасов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в общей сложности пострадали десять человек. Также повреждения получили несколько домовладений, социальных объектов и автомобилей.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Черное море
ПВО перехватила шесть украинских беспилотников над Черным морем
Минобороны: ПВО перехватила шесть дронов ВСУ над акваторией Черного моря
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем, сообщило
Минобороны.
Уточняется, что попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России пресекли около 19:30 мск.
«
"Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", — подчеркнули в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в понедельник днем силы противовоздушной обороны сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, а позднее вечером — еще 19 таких боеприпасов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в общей сложности пострадали десять человек. Также повреждения получили несколько домовладений, социальных объектов и автомобилей.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.