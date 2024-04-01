https://ria.ru/20240401/bespilotnik-1937177106.html

Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 01.04.2024

Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:08

2024-04-01T18:08

2024-04-01T18:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сегодня в министерстве обороны сообщали о сбитии над регионом двух украинских дронов и 17 снарядов РСЗО Vampire."Первого апреля текущего года около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)