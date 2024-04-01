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Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 01.04.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:08
2024-04-01T18:08
2024-04-01T18:17
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сегодня в министерстве обороны сообщали о сбитии над регионом двух украинских дронов и 17 снарядов РСЗО Vampire."Первого апреля текущего года около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Минобороны: ПВО в 16:30 уничтожили над Белгородской областью еще один дрон ВСУ