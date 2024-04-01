https://ria.ru/20240401/belgorod-1937163810.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:05

2024-04-01T17:05

2024-04-01T17:09

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.11 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 50 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.По данным Минобороны РФ, около 16.00 системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240401/snaryady-1937159082.html

https://ria.ru/20240331/drony-1936894634.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, безопасность