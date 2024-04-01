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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 01.04.2024 (обновлено: 17:09 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/belgorod-1937163810.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:05
2024-04-01T17:09
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.11 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 50 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.По данным Минобороны РФ, около 16.00 системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240401/snaryady-1937159082.html
https://ria.ru/20240331/drony-1936894634.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через 50 минут

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.11 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 50 минут отменили тревогу.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire
Вчера, 16:49
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, около 16.00 системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Российские дроны "Джокер" адаптировали под выполнение задач ПВО
31 марта, 03:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБезопасность
 
 
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