https://ria.ru/20240401/belgorod-1937163810.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:05
2024-04-01T17:05
2024-04-01T17:09
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.11 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 50 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.По данным Минобороны РФ, около 16.00 системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240401/snaryady-1937159082.html
https://ria.ru/20240331/drony-1936894634.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через 50 минут