Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме
Байден на детском пасхальном мероприятии поприветствовал "устричных кроликов"
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден на детском пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал "устричных кроликов".
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"Кстати, поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно", — сказал он с балкона Белого дома, обращаясь к собравшимся в саду резиденции.
Рядом с президентом была супруга Джилл и два человека в ростовых костюмах пасхальных кроликов. Это животное для западных христиан символизирует плодородие и наступление весны, поэтому является традиционным праздничным символом. Байден допустил оговорку в слове "пасхальный" — easter, которое на письме незначительно отличается от "устрицы" — oyster, но звучит иначе.
Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывал Байдена отказаться от участия в избирательной кампании 2024 года, ссылаясь на его почтенный возраст.
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