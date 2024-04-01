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Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2024
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19:28 01.04.2024 (обновлено: 19:48 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/bayden-1937193877.html
Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме
Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2024
Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме
Президент США Джо Байден на детском пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал "устричных кроликов". РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:28
2024-04-01T19:48
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден на детском пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал "устричных кроликов". &quot;Кстати, поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно&quot;, — сказал он с балкона Белого дома, обращаясь к собравшимся в саду резиденции.Рядом с президентом была супруга Джилл и два человека в ростовых костюмах пасхальных кроликов. Это животное для западных христиан символизирует плодородие и наступление весны, поэтому является традиционным праздничным символом. Байден допустил оговорку в слове "пасхальный" — easter, которое на письме незначительно отличается от "устрицы" — oyster, но звучит иначе.Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывал Байдена отказаться от участия в избирательной кампании 2024 года, ссылаясь на его почтенный возраст.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме

Байден на детском пасхальном мероприятии поприветствовал "устричных кроликов"

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден на детском пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал "устричных кроликов".
«

"Кстати, поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно", — сказал он с балкона Белого дома, обращаясь к собравшимся в саду резиденции.

Рядом с президентом была супруга Джилл и два человека в ростовых костюмах пасхальных кроликов. Это животное для западных христиан символизирует плодородие и наступление весны, поэтому является традиционным праздничным символом. Байден допустил оговорку в слове "пасхальный" — easter, которое на письме незначительно отличается от "устрицы" — oyster, но звучит иначе.
Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывал Байдена отказаться от участия в избирательной кампании 2024 года, ссылаясь на его почтенный возраст.
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