https://ria.ru/20240401/bayden-1937193877.html

Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме

Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2024

Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме

Президент США Джо Байден на детском пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал "устричных кроликов". РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:28

2024-04-01T19:28

2024-04-01T19:48

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден на детском пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал "устричных кроликов". "Кстати, поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно", — сказал он с балкона Белого дома, обращаясь к собравшимся в саду резиденции.Рядом с президентом была супруга Джилл и два человека в ростовых костюмах пасхальных кроликов. Это животное для западных христиан символизирует плодородие и наступление весны, поэтому является традиционным праздничным символом. Байден допустил оговорку в слове "пасхальный" — easter, которое на письме незначительно отличается от "устрицы" — oyster, но звучит иначе.Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывал Байдена отказаться от участия в избирательной кампании 2024 года, ссылаясь на его почтенный возраст.

https://ria.ru/20240118/bayden-1922227711.html

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в мире, сша, джо байден