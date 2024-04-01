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Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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18:08 01.04.2024
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Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО
Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО
Тверская область отправила в зону специальной военной операции три автомобиля, медикаменты и рации дальнего радиуса действия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:08
2024-04-01T18:08
надежные люди
тверская область
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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РЯЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости. Тверская область отправила в зону специальной военной операции три автомобиля, медикаменты и рации дальнего радиуса действия, сообщила пресс-служба правительства региона. "Верхневолжье (Тверская область - ред.) направило в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В его состав вошли три автомобиля Chevrolet Niva, медикаменты, средства связи. Гумгруз сформирован фондом Тверских добровольцев при поддержке правительства Тверской области, предприятий региона", - говорится в сообщении. Как отметила координатор общественно полезным фондом Тверских добровольцев Ольга Симонова, слова которой приводятся в сообщении, автомобили будут использоваться на первой линии обороны. "Также отправляем для нашей тверской пехоты очень ценный груз – это связь. Передается ретрансляционный комплекс и рации к нему, которые могут использоваться на расстоянии свыше 50 километров", - добавила Симонова.
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тверская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Тверская область, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиАвтомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО
Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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РЯЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости. Тверская область отправила в зону специальной военной операции три автомобиля, медикаменты и рации дальнего радиуса действия, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Верхневолжье (Тверская область - ред.) направило в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В его состав вошли три автомобиля Chevrolet Niva, медикаменты, средства связи. Гумгруз сформирован фондом Тверских добровольцев при поддержке правительства Тверской области, предприятий региона", - говорится в сообщении.
Как отметила координатор общественно полезным фондом Тверских добровольцев Ольга Симонова, слова которой приводятся в сообщении, автомобили будут использоваться на первой линии обороны.
«
"Также отправляем для нашей тверской пехоты очень ценный груз – это связь. Передается ретрансляционный комплекс и рации к нему, которые могут использоваться на расстоянии свыше 50 километров", - добавила Симонова.
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Надежные людиТверская областьСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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