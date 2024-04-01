https://ria.ru/20240401/avtomobili-1937177232.html

Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО

Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО - РИА Новости, 01.04.2024

Автомобили и средства связи отправила Тверская область бойцам в зону СВО

Тверская область отправила в зону специальной военной операции три автомобиля, медикаменты и рации дальнего радиуса действия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:08

2024-04-01T18:08

2024-04-01T18:08

надежные люди

тверская область

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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РЯЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости. Тверская область отправила в зону специальной военной операции три автомобиля, медикаменты и рации дальнего радиуса действия, сообщила пресс-служба правительства региона. "Верхневолжье (Тверская область - ред.) направило в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В его состав вошли три автомобиля Chevrolet Niva, медикаменты, средства связи. Гумгруз сформирован фондом Тверских добровольцев при поддержке правительства Тверской области, предприятий региона", - говорится в сообщении. Как отметила координатор общественно полезным фондом Тверских добровольцев Ольга Симонова, слова которой приводятся в сообщении, автомобили будут использоваться на первой линии обороны. "Также отправляем для нашей тверской пехоты очень ценный груз – это связь. Передается ретрансляционный комплекс и рации к нему, которые могут использоваться на расстоянии свыше 50 километров", - добавила Симонова.

https://ria.ru/20240330/svo-1936844361.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность