https://ria.ru/20240401/avtomobil-1937217247.html

Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР

Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР - РИА Новости, 01.04.2024

Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР

Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает местное... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T23:12

2024-04-01T23:12

2024-04-01T23:40

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает местное отделение телеканала Fox. Инцидент произошел примерно в 14.00 (21.00 мск). Водитель транспортного средства задержан окружной полицией, его личность и мотивы пока не установлены. Проводится расследование случившегося. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что автомобиль врезался в устройство для блокировки проезда, получив при этом значительные повреждения.Местное управление ФБР в соцсети Х подтвердило факт инцидента. Как отмечается, "пострадавших нет", а водителя отвезли в больницу для обследования. Мотивы неизвестны.При этом водитель не был связан с учреждением, добавили в ведомстве

https://ria.ru/20240331/ssha-1936898022.html

https://ria.ru/20240327/sudno-1936092789.html

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