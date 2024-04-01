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Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР
Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР - РИА Новости, 01.04.2024
Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР
Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает местное... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:12
2024-04-01T23:12
2024-04-01T23:40
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает местное отделение телеканала Fox. Инцидент произошел примерно в 14.00 (21.00 мск). Водитель транспортного средства задержан окружной полицией, его личность и мотивы пока не установлены. Проводится расследование случившегося. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что автомобиль врезался в устройство для блокировки проезда, получив при этом значительные повреждения.Местное управление ФБР в соцсети Х подтвердило факт инцидента. Как отмечается, "пострадавших нет", а водителя отвезли в больницу для обследования. Мотивы неизвестны.При этом водитель не был связан с учреждением, добавили в ведомстве
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в мире, авто, сша, джорджия, фбр
В мире, Авто, США, Джорджия, ФБР
Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР
Fox: автомобиль врезался в ворота управления ФБР США в штате Джорджия
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает местное отделение телеканала Fox.
Инцидент произошел примерно в 14.00 (21.00 мск). Водитель транспортного средства задержан окружной полицией, его личность и мотивы пока не установлены. Проводится расследование случившегося.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что автомобиль врезался в устройство для блокировки проезда, получив при этом значительные повреждения.
Местное управление ФБР
в соцсети Х подтвердило факт инцидента. Как отмечается, "пострадавших нет", а водителя отвезли в больницу для обследования. Мотивы неизвестны.
При этом водитель не был связан с учреждением, добавили в ведомстве