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Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР - РИА Новости, 01.04.2024
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23:12 01.04.2024 (обновлено: 23:40 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/avtomobil-1937217247.html
Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР
Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР - РИА Новости, 01.04.2024
Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР
Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает местное... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:12
2024-04-01T23:40
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает местное отделение телеканала Fox. Инцидент произошел примерно в 14.00 (21.00 мск). Водитель транспортного средства задержан окружной полицией, его личность и мотивы пока не установлены. Проводится расследование случившегося. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что автомобиль врезался в устройство для блокировки проезда, получив при этом значительные повреждения.Местное управление ФБР в соцсети Х подтвердило факт инцидента. Как отмечается, "пострадавших нет", а водителя отвезли в больницу для обследования. Мотивы неизвестны.При этом водитель не был связан с учреждением, добавили в ведомстве
https://ria.ru/20240331/ssha-1936898022.html
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в мире, авто, сша, джорджия, фбр
В мире, Авто, США, Джорджия, ФБР
Неподалеку от Атланты автомобиль врезался в ворота отделения ФБР

Fox: автомобиль врезался в ворота управления ФБР США в штате Джорджия

© AP Photo / Ross D. FranklinПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает местное отделение телеканала Fox.
Инцидент произошел примерно в 14.00 (21.00 мск). Водитель транспортного средства задержан окружной полицией, его личность и мотивы пока не установлены. Проводится расследование случившегося.
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На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что автомобиль врезался в устройство для блокировки проезда, получив при этом значительные повреждения.
Местное управление ФБР в соцсети Х подтвердило факт инцидента. Как отмечается, "пострадавших нет", а водителя отвезли в больницу для обследования. Мотивы неизвестны.
При этом водитель не был связан с учреждением, добавили в ведомстве
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В миреАвтоСШАДжорджияФБР
 
 
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