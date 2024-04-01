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В Бразилии автобус въехал в толпу, есть погибшие

В Бразилии автобус въехал в толпу, есть погибшие - РИА Новости, 01.04.2024

В Бразилии автобус въехал в толпу, есть погибшие

Микроавтобус въехал в толпу в Бразилии, погибли 5 человек, десятки пострадали, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:06

2024-04-01T17:06

2024-04-01T17:06

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бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Микроавтобус въехал в толпу в Бразилии, погибли 5 человек, десятки пострадали, сообщил новостной портал G1. Трагедия произошла накануне вечером в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис на востоке страны. "Водитель микроавтобуса, который въехал в верующих, проводивших пасхальное шествие, утром в понедельник допрошен полицией. В результате инцидента погибли пять человек, 27 были ранены", - отмечает СМИ. Во время наезда микроавтобус перевозил пассажиров. Никто из них не пострадал. В воскресенье в Бразилии и других странах Латинской Америки отмечалась католическая Пасха.

https://ria.ru/20240310/napadenie-1932181908.html

https://ria.ru/20240229/dtp-1930116227.html

бразилия

латинская америка

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в мире, бразилия, латинская америка