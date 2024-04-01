https://ria.ru/20240401/avto-1937026096.html
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю - РИА Новости, 01.04.2024
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю
Автомобилистам в столице рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин, сообщил заместитель мэра РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:32
2024-04-01T09:32
2024-04-01T09:32
общество
авто
москва
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Автомобилистам в столице рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводятся в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - отметил Ликсутов. В ведомстве уточнили, что резину стоит менять, так как в городе столбик термометра не опускается до нуля даже ночью. Уточняется, что у зимних шин в теплое время года плохое сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, быстро стирается протектор.
https://ria.ru/20240331/pogoda-1936973037.html
https://ria.ru/20240328/avtomobili-1936288819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, москва, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Авто, Москва, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю
Московским автомобилистам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю