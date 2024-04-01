Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/avto-1937026096.html
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю - РИА Новости, 01.04.2024
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю
Автомобилистам в столице рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин, сообщил заместитель мэра РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:32
2024-04-01T09:32
общество
авто
москва
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780106294_0:225:3073:1954_1920x0_80_0_0_e5929ff6e913942c4a0922d07e9e2ac2.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Автомобилистам в столице рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводятся в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - отметил Ликсутов. В ведомстве уточнили, что резину стоит менять, так как в городе столбик термометра не опускается до нуля даже ночью. Уточняется, что у зимних шин в теплое время года плохое сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, быстро стирается протектор.
https://ria.ru/20240331/pogoda-1936973037.html
https://ria.ru/20240328/avtomobili-1936288819.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780106294_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_188c37ab1615a4f66407f2692218cc5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, москва, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Авто, Москва, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Москвичам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю

Московским автомобилистам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник автоцентра в Москве производит шиномонтаж
Сотрудник автоцентра в Москве производит шиномонтаж - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник автоцентра в Москве производит шиномонтаж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Автомобилистам в столице рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводятся в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - отметил Ликсутов.
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Москве ожидается новый температурный рекорд
Вчера, 18:16
В ведомстве уточнили, что резину стоит менять, так как в городе столбик термометра не опускается до нуля даже ночью.
Уточняется, что у зимних шин в теплое время года плохое сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, быстро стирается протектор.
Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Водителям рассказали, когда следует поменять резину на летнюю
28 марта, 03:10
 
ОбществоАвтоМоскваМаксим ЛиксутовЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала