https://ria.ru/20240401/aviatsiya-1937082289.html
Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения к 2030 году
Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения к 2030 году - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения к 2030 году
Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году авиационную подвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:01
2024-04-01T13:01
2024-04-01T13:10
владимир путин
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году авиационную подвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие... увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50 процентов по сравнению с 2023 годом", - говорится в перечне поручений.Доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, михаил мишустин, экономика
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения к 2030 году
Путин поручил увеличить авиационную подвижность к 2030 году на 50 процентов