https://ria.ru/20240401/aviatsiya-1937082289.html

Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения к 2030 году

Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения к 2030 году - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году авиационную подвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:01

2024-04-01T13:01

2024-04-01T13:10

владимир путин

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году авиационную подвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие... увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50 процентов по сравнению с 2023 годом", - говорится в перечне поручений.Доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, михаил мишустин, экономика