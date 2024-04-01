https://ria.ru/20240401/aviabomby-1937151115.html

Стали точнее. В Германии назвали российское оружие, приводящее в ужас ВСУ

Стали точнее. В Германии назвали российское оружие, приводящее в ужас ВСУ - РИА Новости, 01.04.2024

Стали точнее. В Германии назвали российское оружие, приводящее в ужас ВСУ

Армия России эффективно использует планирующие авиабомбы, уничтожая линии обороны ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:23

2024-04-01T16:23

2024-04-01T16:23

россия

германия

авдеевка

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Армия России эффективно использует планирующие авиабомбы, уничтожая линии обороны ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Давайте посмотрим на Авдеевку, которая долгое время оставалась под контролем Украины и имела серьезную оборону. Русским удалось взять этот город, потому что они уничтожили все оборонительные сооружения авиабомбами", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что, чем больше эти бомбы, тем больше взрывчатого вещества у них есть и тем более грандиозный урон они могут нанести. Он также добавил, что Россия улучшила универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), поэтому авиабомбы стали бить еще точнее."Русским удалось усовершенствовать универсальные модули планирования и коррекции, что позволяет истребителям сбрасывать авиабомбы на безопасном для себя расстоянии. <…> Они стали точнее, это подтверждает даже украинская сторона", — заключил журналист.В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240401/otvet-1937132868.html

https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html

россия

германия

авдеевка

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россия, германия, авдеевка, вооруженные силы украины, welt