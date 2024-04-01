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Стали точнее. В Германии назвали российское оружие, приводящее в ужас ВСУ - РИА Новости, 01.04.2024
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16:23 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/aviabomby-1937151115.html
Стали точнее. В Германии назвали российское оружие, приводящее в ужас ВСУ
Стали точнее. В Германии назвали российское оружие, приводящее в ужас ВСУ - РИА Новости, 01.04.2024
Стали точнее. В Германии назвали российское оружие, приводящее в ужас ВСУ
Армия России эффективно использует планирующие авиабомбы, уничтожая линии обороны ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:23
2024-04-01T16:23
россия
германия
авдеевка
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Армия России эффективно использует планирующие авиабомбы, уничтожая линии обороны ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Давайте посмотрим на Авдеевку, которая долгое время оставалась под контролем Украины и имела серьезную оборону. Русским удалось взять этот город, потому что они уничтожили все оборонительные сооружения авиабомбами", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что, чем больше эти бомбы, тем больше взрывчатого вещества у них есть и тем более грандиозный урон они могут нанести. Он также добавил, что Россия улучшила универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), поэтому авиабомбы стали бить еще точнее."Русским удалось усовершенствовать универсальные модули планирования и коррекции, что позволяет истребителям сбрасывать авиабомбы на безопасном для себя расстоянии. &lt;…&gt; Они стали точнее, это подтверждает даже украинская сторона", — заключил журналист.В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240401/otvet-1937132868.html
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россия
германия
авдеевка
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россия, германия, авдеевка, вооруженные силы украины, welt
Россия, Германия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Welt
Стали точнее. В Германии назвали российское оружие, приводящее в ужас ВСУ

Welt: российские авиабомбы наносят разрушительные удары по ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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МОСКВА, 1 апр РИА Новости. Армия России эффективно использует планирующие авиабомбы, уничтожая линии обороны ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Давайте посмотрим на Авдеевку, которая долгое время оставалась под контролем Украины и имела серьезную оборону. Русским удалось взять этот город, потому что они уничтожили все оборонительные сооружения авиабомбами", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что, чем больше эти бомбы, тем больше взрывчатого вещества у них есть и тем более грандиозный урон они могут нанести. Он также добавил, что Россия улучшила универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), поэтому авиабомбы стали бить еще точнее.
"Русским удалось усовершенствовать универсальные модули планирования и коррекции, что позволяет истребителям сбрасывать авиабомбы на безопасном для себя расстоянии. <…> Они стали точнее, это подтверждает даже украинская сторона", — заключил журналист.
В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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