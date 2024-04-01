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Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков в банковской сфере - РИА Новости, 01.04.2024
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14:28 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/armeniya-1937113950.html
Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков в банковской сфере
Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков в банковской сфере - РИА Новости, 01.04.2024
Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков в банковской сфере
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:28
2024-04-01T14:28
экономика
армения
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере, обсуждение продолжится. "Мы неоднократно с вами говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США - угрозы санкций, вторичных санкций и так далее. Конечно, экономические учреждения, компании, банки и другие финансовые учреждения принимают меры. Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации. Это возможно, мы вместе с армянскими друзьями продолжим пути обсуждения и компенсации, по которой наносят это беспрецедентное давление американцы", - сказал журналистам Песков. Ранее сообщалось, что национальная система платежных карт (НСПК) - оператор платежной системы "Мир" - получила 19 марта официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир"․ При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме․ Держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре "ВТБ Армения": снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам "ВТБ Армения" доступны переводы, в том числе трансграничные. В Армении функционируют 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране, подчеркнули в НСПК. В союзе банков Армении сообщили, что решение о прекращении обслуживания пластиковых карт "Мир" принято из-за риска вторичных санкций. В союзе уточнили, что эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир".
https://ria.ru/20240327/mir-1936117525.html
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экономика, армения, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, министерство финансов сша
Экономика, Армения, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Министерство финансов США
Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков в банковской сфере

Песков: Россия и Армения продолжат работу по решению проблем в банковской сфере

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКлиент "Сбера" у банкомата
Клиент Сбера у банкомата - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Клиент "Сбера" у банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере, обсуждение продолжится.
"Мы неоднократно с вами говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США - угрозы санкций, вторичных санкций и так далее. Конечно, экономические учреждения, компании, банки и другие финансовые учреждения принимают меры. Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации. Это возможно, мы вместе с армянскими друзьями продолжим пути обсуждения и компенсации, по которой наносят это беспрецедентное давление американцы", - сказал журналистам Песков.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Samsung Pay перестанет поддерживать карты "Мир" с 3 апреля
27 марта, 11:46
Ранее сообщалось, что национальная система платежных карт (НСПК) - оператор платежной системы "Мир" - получила 19 марта официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир"․
При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме․ Держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре "ВТБ Армения": снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам "ВТБ Армения" доступны переводы, в том числе трансграничные. В Армении функционируют 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране, подчеркнули в НСПК.
В союзе банков Армении сообщили, что решение о прекращении обслуживания пластиковых карт "Мир" принято из-за риска вторичных санкций. В союзе уточнили, что эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД
29 марта, 15:04
 
ЭкономикаАрменияРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинМинистерство финансов США
 
 
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