Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков в банковской сфере
Песков: Россия и Армения продолжат работу по решению проблем в банковской сфере
Клиент "Сбера" у банкомата. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере, обсуждение продолжится.
"Мы неоднократно с вами говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США - угрозы санкций, вторичных санкций и так далее. Конечно, экономические учреждения, компании, банки и другие финансовые учреждения принимают меры. Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации. Это возможно, мы вместе с армянскими друзьями продолжим пути обсуждения и компенсации, по которой наносят это беспрецедентное давление американцы", - сказал журналистам Песков.
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Ранее сообщалось, что национальная система платежных карт (НСПК) - оператор платежной системы "Мир" - получила 19 марта официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир"․
При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме․ Держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре "ВТБ Армения": снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам "ВТБ Армения" доступны переводы, в том числе трансграничные. В Армении функционируют 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране, подчеркнули в НСПК.
В союзе банков Армении сообщили, что решение о прекращении обслуживания пластиковых карт "Мир" принято из-за риска вторичных санкций. В союзе уточнили, что эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир".