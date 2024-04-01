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В Армению прибыли американские инструкторы - РИА Новости, 01.04.2024
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13:24 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/armeniya-1937089369.html
В Армению прибыли американские инструкторы
В Армению прибыли американские инструкторы - РИА Новости, 01.04.2024
В Армению прибыли американские инструкторы
Американские военные инструкторы прибыли в понедельник в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского военного... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:24
2024-04-01T13:24
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ЕРЕВАН, 1 апр - РИА Новости. Американские военные инструкторы прибыли в понедельник в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства. "В рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны 1 апреля группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения. В административном комплексе министерства обороны Армении с 1 по 5 апреля инструкторы проведут со служащими управления информации и по связям с общественностью МО и государственного учреждения "Зинуж медиа" учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Отмечается, что на открытии программы со вступительной речью выступил первый замминистра обороны Армении, начальник генштаба ВС, генерал-лейтенант Эдвард Асрян. В ноябре 2023 года в минобороны Армении сообщили, что замруководителя Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Башам на встрече с Асряном выразил готовность США продолжать содействие программам сотрудничества, а также инициировать новые направления взаимодействия по таким сферам, как усиление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка.
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в мире, армения, сша
В мире, Армения, США
В Армению прибыли американские инструкторы

В Армению прибыли американские инструкторы в рамках оборонного сотрудничества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 1 апр - РИА Новости. Американские военные инструкторы прибыли в понедельник в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.
«
"В рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны 1 апреля группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения. В административном комплексе министерства обороны Армении с 1 по 5 апреля инструкторы проведут со служащими управления информации и по связям с общественностью МО и государственного учреждения "Зинуж медиа" учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Отмечается, что на открытии программы со вступительной речью выступил первый замминистра обороны Армении, начальник генштаба ВС, генерал-лейтенант Эдвард Асрян.
В ноябре 2023 года в минобороны Армении сообщили, что замруководителя Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Башам на встрече с Асряном выразил готовность США продолжать содействие программам сотрудничества, а также инициировать новые направления взаимодействия по таким сферам, как усиление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка.
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