https://ria.ru/20240401/armeniya-1937089369.html

В Армению прибыли американские инструкторы

В Армению прибыли американские инструкторы - РИА Новости, 01.04.2024

В Армению прибыли американские инструкторы

Американские военные инструкторы прибыли в понедельник в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского военного... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:24

2024-04-01T13:24

2024-04-01T13:24

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ЕРЕВАН, 1 апр - РИА Новости. Американские военные инструкторы прибыли в понедельник в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства. "В рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны 1 апреля группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения. В административном комплексе министерства обороны Армении с 1 по 5 апреля инструкторы проведут со служащими управления информации и по связям с общественностью МО и государственного учреждения "Зинуж медиа" учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Отмечается, что на открытии программы со вступительной речью выступил первый замминистра обороны Армении, начальник генштаба ВС, генерал-лейтенант Эдвард Асрян. В ноябре 2023 года в минобороны Армении сообщили, что замруководителя Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Башам на встрече с Асряном выразил готовность США продолжать содействие программам сотрудничества, а также инициировать новые направления взаимодействия по таким сферам, как усиление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка.

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в мире, армения, сша