https://ria.ru/20240401/armeniya-1937044116.html

Эксперт оценил перспективы выхода Армении из ОДКБ

Эксперт оценил перспективы выхода Армении из ОДКБ - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперт оценил перспективы выхода Армении из ОДКБ

Практическим воплощением западного вектора внешней политики Еревана может стать выход Армении из ОДКБ и даже размещение небольшого контингента НАТО на... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:58

2024-04-01T10:58

2024-04-01T10:58

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Практическим воплощением западного вектора внешней политики Еревана может стать выход Армении из ОДКБ и даже размещение небольшого контингента НАТО на территории страны, кроме того, армянское руководство пытается "шантажировать" этим Москву, чтобы добиться от неё более жесткой позиции в отношении Азербайджана или хотя бы выгодной для себя финансовой помощи, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван считает США и Европу своими основными партнёрами, но это не означает поворота во внешней политике. Он добавил, что Армения не намерена вступать в НАТО, у страны уже есть сотрудничество с организацией. "Первый аспект - рано или поздно все эти заявления, устремления придут к некой критической массе, и они уже перейдут в плоскость действий. То есть в этом случае Армения всё-таки выйдет официально из ОДКБ, официально вступит в какие-то новые партнерские программы с НАТО или кем-то ещё... Пока этого еще не наблюдается, но вероятность такая повышается с каждым днем", - сказал Безпалько. Эксперт не исключил, что Ереван может даже пойти на размещение контингента альянса на территории страны "пусть даже из 20 человек" и на сокращение военного сотрудничества с Россией. "Второе - Ереван пытается шантажировать Москву, добиться каких-то преференций или действий. Преференций, вероятно, кредитно-денежных, а действий, очевидно, направленных против Азербайджана хотя бы в области дипломатии или в области, которая относится к спорным территориям... Сейчас мы, скорее всего, наблюдаем обе тенденции, которые смешаны и дополняют друг друга", - считает Безпалько. По его словам, Армения вряд ли откажется от своих текущих устремлений, даже если Россия поддастся шантажу, предоставив выгодную армянской стороне финансовую помощь. "Да и сами руководители в Армении не верят в успешность этого шантажа. Скорее всего, можно будет эти решения просто отложить на какое-то время", - подчеркнул эксперт. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

https://ria.ru/20231002/armeniya-1899965562.html

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армения, ереван, россия, богдан безпалько, евросоюз, нато, одкб