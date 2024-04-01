https://ria.ru/20240401/arest-1937173377.html

В суд поступило ходатайство об аресте десятого фигуранта дела по "Крокусу"

В суд поступило ходатайство об аресте десятого фигуранта дела по "Крокусу" - РИА Новости, 01.04.2024

В суд поступило ходатайство об аресте десятого фигуранта дела по "Крокусу"

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоды, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:53

2024-04-01T17:53

2024-04-01T17:53

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоды, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Якубджони Юсуфзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240331/krokus-1936921881.html

https://ria.ru/20240401/figurant-1937169076.html

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происшествия, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)