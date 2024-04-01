https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html

Политика Европы по борьбе с антисемитизмом провалилась, заявил раввин

Политика Европы по борьбе с антисемитизмом провалилась, заявил раввин - РИА Новости, 01.04.2024

Политика Европы по борьбе с антисемитизмом провалилась, заявил раввин

Политика европейских стран по борьбе с антисемитскими настроениями не прошла проверку на практике, написал председатель Европейской еврейской ассоциации раввин... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:37

2024-04-01T12:37

2024-04-01T12:44

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Политика европейских стран по борьбе с антисемитскими настроениями не прошла проверку на практике, написал председатель Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин в статье для европейского издания Politico. По его словам, стратегия ЕС на 2021-2030 годы по развитию жизни евреев и борьбе с антисемитизмом не прошла проверку "реальным миром". "К сожалению, в настоящее время данные меры не имеют видимого или наглядного практического применения в Европе. Или, как сказал один председатель голландской еврейской общины, "они не стоят бумаги, на которой были напечатаны", - пишет раввин. По его словам, после того, как 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы", число зарегистрированных и документально подтвержденных случаев антисемитизма возросло на 1000% в Испании, Франции и Великобритании. Ранее о возросшем с октября прошлого года количестве антисемитских актов заявили во Франции, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,7 тысячи, пострадали около 75,2 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231105/evropa-1907599582.html

https://ria.ru/20231102/niderlandy-1906934659.html

https://ria.ru/20231105/parizh-1907597858.html

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в мире, израиль, франция, великобритания, владимир путин, хамас, оон, politico