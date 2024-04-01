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Командир "Ахмата" назвал теракт в "Крокусе" агонией Запада
Командир "Ахмата" назвал теракт в "Крокусе" агонией Запада - РИА Новости, 01.04.2024
Командир "Ахмата" назвал теракт в "Крокусе" агонией Запада
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назвал теракт в "Крокус сити холле" "агонией" Киева и его западных партнеров на фоне успехов... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:50
2024-04-01T20:50
2024-04-01T20:50
теракт в "крокус сити холле"
апты алаудинов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830672440_0:376:960:916_1920x0_80_0_0_8cf58ea64957182b0fd6bf01ec373635.jpg
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назвал теракт в "Крокус сити холле" "агонией" Киева и его западных партнеров на фоне успехов России, в том числе и на фронте. "Если говорить о наших направлениях, где находятся спецназа "Ахмат", совместно с другими подразделениями, то я могу сказать, что ситуация у нас подконтрольная и прогнозируемая. Наши подразделения ежедневно выбивают противника, продвигаются вперед, на всех своих направлениях. Я так думаю, что противник, как раз будет делать все для того, чтобы пытаться удержать позиции. Акция, которая была совершена в "Крокус сити" в Москве, я считаю, что это как раз была агония украинских формирований, руководства Украины, руководства Америки", - сказал Алаудинов РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что результаты президентских выборов, экономические успехи России, а также ряд неудач ВСУ на фронте, стали большим ударом по Киеву и его западным партнерам, которые рассчитывали, что Россия "взорвется изнутри и проиграет на поле брани". "Получается, что все их надежды не оправдались: ни в плане экономическом, потому что экономика России растет, заняла пятое место, ни в плане "контрнаступа", который был подготовлен всем блоком НАТО, собравшим туда все, что у них есть, все вооружение, техническое оснащение. Ну и естественно, третий фактор - это были выборы на территории Российской Федерации… Получается, все три составляющие у них не получились", - сказал командир. По его мнению, Запад планировал влить огромные деньги, подготовить людей, которые должны были изнутри взорвать российское общество. "В данном случае, я считаю, что акция в "Крокус сити холле" была своего рода уже агонией... Дальше мы с вами увидим, в ближайшие месяц-два, как потихоньку начнет сыпаться фронт и украинские формирования начнут при любом раскладе отступать, оставляя большие территории. Это вопрос тоже однозначный. Потому что ни сил, ни средств противостоять российским войскам у них нет", - подытожил Алаудинов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928351201.html
https://ria.ru/20240301/komandir-1930614337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
апты алаудинов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Апты Алаудинов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус
Командир "Ахмата" назвал теракт в "Крокусе" агонией Запада
Алаудинов назвал теракт в "Крокусе" агонией Украины и Запада на фоне успехов РФ
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назвал теракт в "Крокус сити холле" "агонией" Киева и его западных партнеров на фоне успехов России, в том числе и на фронте.
"Если говорить о наших направлениях, где находятся спецназа "Ахмат", совместно с другими подразделениями, то я могу сказать, что ситуация у нас подконтрольная и прогнозируемая. Наши подразделения ежедневно выбивают противника, продвигаются вперед, на всех своих направлениях. Я так думаю, что противник, как раз будет делать все для того, чтобы пытаться удержать позиции. Акция, которая была совершена в "Крокус сити" в Москве, я считаю, что это как раз была агония украинских формирований, руководства Украины, руководства Америки", - сказал Алаудинов РИА Новости.
Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что результаты президентских выборов, экономические успехи России, а также ряд неудач ВСУ на фронте, стали большим ударом по Киеву и его западным партнерам, которые рассчитывали, что Россия "взорвется изнутри и проиграет на поле брани".
«
"Получается, что все их надежды не оправдались: ни в плане экономическом, потому что экономика России растет, заняла пятое место, ни в плане "контрнаступа", который был подготовлен всем блоком НАТО, собравшим туда все, что у них есть, все вооружение, техническое оснащение. Ну и естественно, третий фактор - это были выборы на территории Российской Федерации… Получается, все три составляющие у них не получились", - сказал командир.
По его мнению, Запад планировал влить огромные деньги, подготовить людей, которые должны были изнутри взорвать российское общество.
"В данном случае, я считаю, что акция в "Крокус сити холле" была своего рода уже агонией... Дальше мы с вами увидим, в ближайшие месяц-два, как потихоньку начнет сыпаться фронт и украинские формирования начнут при любом раскладе отступать, оставляя большие территории. Это вопрос тоже однозначный. Потому что ни сил, ни средств противостоять российским войскам у них нет", - подытожил Алаудинов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС
, погибли 144 человека.