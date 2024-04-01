https://ria.ru/20240401/agoniya-1937205022.html

Командир "Ахмата" назвал теракт в "Крокусе" агонией Запада

Командир "Ахмата" назвал теракт в "Крокусе" агонией Запада - РИА Новости, 01.04.2024

Командир "Ахмата" назвал теракт в "Крокусе" агонией Запада

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назвал теракт в "Крокус сити холле" "агонией" Киева и его западных партнеров на фоне успехов... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:50

2024-04-01T20:50

2024-04-01T20:50

теракт в "крокус сити холле"

апты алаудинов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назвал теракт в "Крокус сити холле" "агонией" Киева и его западных партнеров на фоне успехов России, в том числе и на фронте. "Если говорить о наших направлениях, где находятся спецназа "Ахмат", совместно с другими подразделениями, то я могу сказать, что ситуация у нас подконтрольная и прогнозируемая. Наши подразделения ежедневно выбивают противника, продвигаются вперед, на всех своих направлениях. Я так думаю, что противник, как раз будет делать все для того, чтобы пытаться удержать позиции. Акция, которая была совершена в "Крокус сити" в Москве, я считаю, что это как раз была агония украинских формирований, руководства Украины, руководства Америки", - сказал Алаудинов РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что результаты президентских выборов, экономические успехи России, а также ряд неудач ВСУ на фронте, стали большим ударом по Киеву и его западным партнерам, которые рассчитывали, что Россия "взорвется изнутри и проиграет на поле брани". "Получается, что все их надежды не оправдались: ни в плане экономическом, потому что экономика России растет, заняла пятое место, ни в плане "контрнаступа", который был подготовлен всем блоком НАТО, собравшим туда все, что у них есть, все вооружение, техническое оснащение. Ну и естественно, третий фактор - это были выборы на территории Российской Федерации… Получается, все три составляющие у них не получились", - сказал командир. По его мнению, Запад планировал влить огромные деньги, подготовить людей, которые должны были изнутри взорвать российское общество. "В данном случае, я считаю, что акция в "Крокус сити холле" была своего рода уже агонией... Дальше мы с вами увидим, в ближайшие месяц-два, как потихоньку начнет сыпаться фронт и украинские формирования начнут при любом раскладе отступать, оставляя большие территории. Это вопрос тоже однозначный. Потому что ни сил, ни средств противостоять российским войскам у них нет", - подытожил Алаудинов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928351201.html

https://ria.ru/20240301/komandir-1930614337.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

апты алаудинов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус