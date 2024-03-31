Рейтинг@Mail.ru
В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/zemletryasenie-1936946233.html
В Анталье произошло землетрясение
В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 31.03.2024
В Анталье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:32
2024-03-31T14:32
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893183685_59:247:3261:2048_1920x0_80_0_0_76799a73a37b3c535bff704831a1d6b6.jpg
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Сообщается, что подземные толчки зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени (совпадает с мск). Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.
https://ria.ru/20240330/zemletryaseniya-1936862597.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893183685_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_354f0456184addd73c2f7191cfad22cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
В Анталье произошло землетрясение

В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Анталья. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Сообщается, что подземные толчки зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени (совпадает с мск).
Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В Грузии произошли три землетрясения
30 марта, 19:15
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала