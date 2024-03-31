https://ria.ru/20240331/zemletryasenie-1936946233.html
В Анталье произошло землетрясение
В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 31.03.2024
В Анталье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:32
2024-03-31T14:32
2024-03-31T14:32
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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Сообщается, что подземные толчки зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени (совпадает с мск). Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.
https://ria.ru/20240330/zemletryaseniya-1936862597.html
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в мире, турция
В Анталье произошло землетрясение
В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2