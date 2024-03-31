https://ria.ru/20240331/zemletryasenie-1936908934.html
У берегов Тонга произошло землетрясение
У берегов Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 31.03.2024
У берегов Тонга произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:43
2024-03-31T08:43
2024-03-31T08:43
в мире
тонга
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 158 километрах к северо-западу от столицы Тонга Нукуалофа с населением около 24,3 тысячи человек в 03.01 по времени UTC (06.01 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тонга
У берегов Тонга произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC
).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 158 километрах к северо-западу от столицы Тонга Нукуалофа с населением около 24,3 тысячи человек в 03.01 по времени UTC (06.01 мск).
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.