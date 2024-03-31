https://ria.ru/20240331/zemletryasenie-1936908934.html

У берегов Тонга произошло землетрясение

У берегов Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 31.03.2024

У берегов Тонга произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:43

2024-03-31T08:43

2024-03-31T08:43

в мире

тонга

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 158 километрах к северо-западу от столицы Тонга Нукуалофа с населением около 24,3 тысячи человек в 03.01 по времени UTC (06.01 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

тонга

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тонга