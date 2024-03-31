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Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах - РИА Новости, 31.03.2024
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10:58 31.03.2024 (обновлено: 12:00 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/zakharova-1936924672.html
Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах
Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах - РИА Новости, 31.03.2024
Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах
Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:58
2024-03-31T12:00
в мире
россия
париж
мария захарова
анн идальго
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франция
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн Идальго. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в Париже. "Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", - написала Захарова в своем. Она добавила, что "еще одно такое заявление" и представители французского бизнеса вслед за фермерами будут брать штурмом парижскую мэрию, поскольку в РФ огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить.
https://rsport.ria.ru/20240331/olimpiada-1936889104.html
https://rsport.ria.ru/20240327/wada-1936167079.html
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в мире, россия, париж, мария захарова, анн идальго, олимпиада 2024, франция
В мире, Россия, Париж, Мария Захарова, Анн Идальго, Олимпиада 2024, Франция
Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах

Захарова пригрозила бойкотом французских товаров после слов Идальго о россиянах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн Идальго.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в Париже.
Олимпиада 2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
"Им будут не рады": мэр Парижа сделала резкое заявление о россиянах на ОИ
Вчера, 00:43
"Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", - написала Захарова в своем.
Она добавила, что "еще одно такое заявление" и представители французского бизнеса вслед за фермерами будут брать штурмом парижскую мэрию, поскольку в РФ огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить.
Витольд Банька - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Запад спалился: российскому спорту объявили войну
27 марта, 14:40
 
В миреРоссияПарижМария ЗахароваАнн ИдальгоОлимпиада 2024Франция
 
 
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