https://ria.ru/20240331/zakharova-1936924672.html
Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах
Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах - РИА Новости, 31.03.2024
Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах
Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:58
2024-03-31T10:58
2024-03-31T12:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн Идальго. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в Париже. "Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", - написала Захарова в своем. Она добавила, что "еще одно такое заявление" и представители французского бизнеса вслед за фермерами будут брать штурмом парижскую мэрию, поскольку в РФ огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить.
https://rsport.ria.ru/20240331/olimpiada-1936889104.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, париж, мария захарова, анн идальго, олимпиада 2024, франция
В мире, Россия, Париж, Мария Захарова, Анн Идальго, Олимпиада 2024, Франция
Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах
Захарова пригрозила бойкотом французских товаров после слов Идальго о россиянах
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале
пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн Идальго.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в Париже.
"Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", - написала Захарова в своем.
Она добавила, что "еще одно такое заявление" и представители французского бизнеса вслед за фермерами будут брать штурмом парижскую мэрию, поскольку в РФ огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить.