https://ria.ru/20240331/zakharova-1936924672.html

Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах

Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах - РИА Новости, 31.03.2024

Захарова отреагировала на высказывания мэра Парижа о российских спортсменах

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:58

2024-03-31T10:58

2024-03-31T12:00

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мария захарова

анн идальго

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн Идальго. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в Париже. "Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", - написала Захарова в своем. Она добавила, что "еще одно такое заявление" и представители французского бизнеса вслед за фермерами будут брать штурмом парижскую мэрию, поскольку в РФ огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить.

https://rsport.ria.ru/20240331/olimpiada-1936889104.html

https://rsport.ria.ru/20240327/wada-1936167079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, париж, мария захарова, анн идальго, олимпиада 2024, франция