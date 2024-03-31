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Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах во Львовской области
Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах во Львовской области - РИА Новости, 31.03.2024
Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах во Львовской области
Пять взрывов прогремело в ночь на воскресенье в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:45
2024-03-31T08:45
2024-03-31T08:45
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Пять взрывов прогремело в ночь на воскресенье в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна". Воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена ночью в воскресенье. "Пять взрывов сегодня ночью насчитали в Стрые Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. О взрывах стало известно только утром в воскресенье, о последствиях пока ничего не сообщалось. В Стрыйском районе расположен военный аэродром Львов-2. Как отмечает издание "Страна", ранее в Стрые были повреждены объекты "Нафтогаза".
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в мире, украина, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область
Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах во Львовской области
"Страна": пять взрывов прогремело ночью в Стрые Львовской области