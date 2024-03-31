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Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ряды ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/vsu-1936942011.html
Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ряды ВСУ
Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ряды ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ряды ВСУ
Попавший в плен украинский военнослужащий Анатолий Прокудин с позывным "Акула", который ранее был судим и проходил лечение в психиатрической больнице строгого... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:43
2024-03-31T13:43
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Анатолий Прокудин с позывным "Акула", который ранее был судим и проходил лечение в психиатрической больнице строгого режима, рассказал, что его признали годным для службы в рядах ВСУ. "У меня в прошлом уголовные статьи. То есть я сидел и по тяжелым статьям - "хищение оружия путем разбойного нападения", "ношение, хранение огнестрельного оружия", "особо злостное хулиганство", плюс "дезертирство". То есть меня ну никак не могли взять (в ряды ВСУ – ред.)", - рассказал РИА Новости "Акула". Он уточнил, что еще в середине девяностых он дезертировал с оружием из украинской армии, за что получил 12 лет, впоследствии из тюрьмы попал в психиатрическую больницу строгого режима. "Я попал в психиатрическую больницу строгого режима. Меня там год лечили… Сказали, что в тюрьме заболел психическим расстройством", - пояснил пленный. После активизации на Украине мероприятий по мобилизации, он решил пойти в военкомат и взять "белый билет", который бы подтверждал, что не может служить в армии. "Оказалось, я везде здоров. Ну там как проверяют? Зашел, допустим, окулист и терапевт: "Зрение хорошее?" - "Хорошее". "Как сердце?" – "Нормальное". "Годен!". Ну так все проходит. И у психиатра я так же оказался, у той же самой бабушки я оказался, на второй раз годен", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что никого и не смутили статьи, по которым он был судим. "Замполит спрашивает там статьи. Я ему рассказывал, что вот такие статьи: похищение оружия… Получается, когда я служил, я год отслужил, и там не важно, по каким обстоятельствам (был судим – ред.), это уже было давно, 1996-1997 год был... В общем, я "снял" (напал – ред.) двух часовых, у обоих сотрясение мозга было, забрал два автомата и пошел на разборки. Это во Львове было, где служил. Ну в общем, я ему рассказал, он посмотрел на меня: "О, такие нам подходят!", - вспоминает пленный.
https://ria.ru/20231204/plennyy-1913545152.html
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929456447.html
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Бывший пациент психбольницы о том, как попал в ряды ВСУ
Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокудин с позывным «Акула», который ранее был судим и проходил лечение в психиатрической больнице строгого режима, рассказал, что его признали годным для службы в рядах ВСУ.
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украина, львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Львов, Вооруженные силы Украины, В мире
Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ряды ВСУ

Бывшего пациента психбольницы строгого режима признали годным к службе в ВСУ

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Анатолий Прокудин с позывным "Акула", который ранее был судим и проходил лечение в психиатрической больнице строгого режима, рассказал, что его признали годным для службы в рядах ВСУ.
"У меня в прошлом уголовные статьи. То есть я сидел и по тяжелым статьям - "хищение оружия путем разбойного нападения", "ношение, хранение огнестрельного оружия", "особо злостное хулиганство", плюс "дезертирство". То есть меня ну никак не могли взять (в ряды ВСУ – ред.)", - рассказал РИА Новости "Акула".
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4 декабря 2023, 09:39
Он уточнил, что еще в середине девяностых он дезертировал с оружием из украинской армии, за что получил 12 лет, впоследствии из тюрьмы попал в психиатрическую больницу строгого режима.
«
"Я попал в психиатрическую больницу строгого режима. Меня там год лечили… Сказали, что в тюрьме заболел психическим расстройством", - пояснил пленный.
После активизации на Украине мероприятий по мобилизации, он решил пойти в военкомат и взять "белый билет", который бы подтверждал, что не может служить в армии. "Оказалось, я везде здоров. Ну там как проверяют? Зашел, допустим, окулист и терапевт: "Зрение хорошее?" - "Хорошее". "Как сердце?" – "Нормальное". "Годен!". Ну так все проходит. И у психиатра я так же оказался, у той же самой бабушки я оказался, на второй раз годен", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что никого и не смутили статьи, по которым он был судим.
"Замполит спрашивает там статьи. Я ему рассказывал, что вот такие статьи: похищение оружия… Получается, когда я служил, я год отслужил, и там не важно, по каким обстоятельствам (был судим – ред.), это уже было давно, 1996-1997 год был... В общем, я "снял" (напал – ред.) двух часовых, у обоих сотрясение мозга было, забрал два автомата и пошел на разборки. Это во Львове было, где служил. Ну в общем, я ему рассказал, он посмотрел на меня: "О, такие нам подходят!", - вспоминает пленный.
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