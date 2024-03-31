Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ряды ВСУ
Бывшего пациента психбольницы строгого режима признали годным к службе в ВСУ
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Анатолий Прокудин с позывным "Акула", который ранее был судим и проходил лечение в психиатрической больнице строгого режима, рассказал, что его признали годным для службы в рядах ВСУ.
"У меня в прошлом уголовные статьи. То есть я сидел и по тяжелым статьям - "хищение оружия путем разбойного нападения", "ношение, хранение огнестрельного оружия", "особо злостное хулиганство", плюс "дезертирство". То есть меня ну никак не могли взять (в ряды ВСУ – ред.)", - рассказал РИА Новости "Акула".
Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого
4 декабря 2023, 09:39
Он уточнил, что еще в середине девяностых он дезертировал с оружием из украинской армии, за что получил 12 лет, впоследствии из тюрьмы попал в психиатрическую больницу строгого режима.
«
"Я попал в психиатрическую больницу строгого режима. Меня там год лечили… Сказали, что в тюрьме заболел психическим расстройством", - пояснил пленный.
После активизации на Украине мероприятий по мобилизации, он решил пойти в военкомат и взять "белый билет", который бы подтверждал, что не может служить в армии. "Оказалось, я везде здоров. Ну там как проверяют? Зашел, допустим, окулист и терапевт: "Зрение хорошее?" - "Хорошее". "Как сердце?" – "Нормальное". "Годен!". Ну так все проходит. И у психиатра я так же оказался, у той же самой бабушки я оказался, на второй раз годен", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что никого и не смутили статьи, по которым он был судим.
"Замполит спрашивает там статьи. Я ему рассказывал, что вот такие статьи: похищение оружия… Получается, когда я служил, я год отслужил, и там не важно, по каким обстоятельствам (был судим – ред.), это уже было давно, 1996-1997 год был... В общем, я "снял" (напал – ред.) двух часовых, у обоих сотрясение мозга было, забрал два автомата и пошел на разборки. Это во Львове было, где служил. Ну в общем, я ему рассказал, он посмотрел на меня: "О, такие нам подходят!", - вспоминает пленный.