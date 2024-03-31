https://ria.ru/20240331/terakt-1936990888.html

Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД

Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД - РИА Новости, 31.03.2024

Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД

Следственные действия российских правоохранителей показали, что следы произошедших за последнее время в России терактов ведут на Украину, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:32

2024-03-31T19:32

2024-03-31T21:23

теракт в "крокус сити холле"

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украина

красногорск

владлен татарский

дарья дугина

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следственные действия российских правоохранителей показали, что следы произошедших за последнее время в России терактов ведут на Украину, сообщили в МИД РФ. "Совершенный 22 марта в городе Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт - далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", - говорится в заявлении. В ведомстве напомнили, что другие теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), также был ранен писатель Евгений (Захар) Прилепин, погиб его водитель. В результате покушения на Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге были ранены 42 человека. В ходе подрыва Крымского моста в октябре 2022 года погибли пять человек. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались и рейды запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК).

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

россия

украина

красногорск

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россия, украина, красногорск, владлен татарский, дарья дугина, в мире