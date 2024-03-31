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Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД - РИА Новости, 31.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:32 31.03.2024 (обновлено: 21:23 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/terakt-1936990888.html
Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД
Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД - РИА Новости, 31.03.2024
Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД
Следственные действия российских правоохранителей показали, что следы произошедших за последнее время в России терактов ведут на Украину, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:32
2024-03-31T21:23
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
красногорск
владлен татарский
дарья дугина
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следственные действия российских правоохранителей показали, что следы произошедших за последнее время в России терактов ведут на Украину, сообщили в МИД РФ. "Совершенный 22 марта в городе Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт - далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", - говорится в заявлении. В ведомстве напомнили, что другие теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), также был ранен писатель Евгений (Захар) Прилепин, погиб его водитель. В результате покушения на Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге были ранены 42 человека. В ходе подрыва Крымского моста в октябре 2022 года погибли пять человек. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались и рейды запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК).
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россия, украина, красногорск, владлен татарский, дарья дугина, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Красногорск, Владлен Татарский, Дарья Дугина, В мире
Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД

МИД: следственные действия указывают, что следы терактов в РФ ведут на Украину

© AP Photo / Dmitry LovetskyЗдание МИД РФ на Смоленской площади в Москве
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следственные действия российских правоохранителей показали, что следы произошедших за последнее время в России терактов ведут на Украину, сообщили в МИД РФ.
"Совершенный 22 марта в городе Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт - далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что другие теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), также был ранен писатель Евгений (Захар) Прилепин, погиб его водитель. В результате покушения на Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге были ранены 42 человека. В ходе подрыва Крымского моста в октябре 2022 года погибли пять человек. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались и рейды запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК).
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаКрасногорскВладлен ТатарскийДарья ДугинаВ мире
 
 
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