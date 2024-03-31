https://ria.ru/20240331/telegram-1936994342.html

Мессенджер Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов

Мессенджер Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов - РИА Новости, 31.03.2024

Мессенджер Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов

Мессенджер Telegram запустил монетизацию - теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них,... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T22:09

2024-03-31T22:09

2024-03-31T22:09

общество

технологии

россия

павел дуров

эльдар муртазин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мессенджер Telegram запустил монетизацию - теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них, говорится на сайте мессенджера. "С этого дня владельцы публичных каналов с 1 тысячей и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств, компания будет использовать блокчейн TON, который в свою очередь недоступен пользователям из России, Украины, Палестины и Израиля и некоторых других стран. Согласно информации мессенджера, вывод денежных средств станет доступен авторам каналов в течение ближайших недель на платформе Fragment. Там рассказали, что доход по программе монетизации можно вывести без комиссии или же использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется в марте почти в 100 новых странах, владельцы каналов смогут получать половину от любого дохода, который мессенджер получает от показа рекламы на их каналах. Позже ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил РИА Новости, что монетизация каналов в России и ряде других стран работать не будет - на этих рынках уже действует рекламная бизнес-модель, согласно которой рекламу выкупают блоками на долгий срок, добавив, что такую модель монетизации технически сложно организовать в России: к примеру, выплаты иноагентам будут нарушением закона. В феврале Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что мессенджер ограничит долю владения криптовалютой Toncoin (TON) на уровне 10% от объема всех выпущенных этих токенов после введения монетизации каналов.

https://ria.ru/20240329/ii-1936520851.html

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общество, технологии, россия, павел дуров, эльдар муртазин