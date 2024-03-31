https://ria.ru/20240331/svyazisty-1936900779.html

Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой

Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой - РИА Новости, 31.03.2024

Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой

Министерство обороны России показало, как военные связисты группировки войск "Днепр" удерживают в рамках спецоперации бесперебойную и неперехватываемую для РЭБ... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T05:21

2024-03-31T05:21

2024-03-31T05:35

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ГЕНИЧЕСК, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны России показало, как военные связисты группировки войск "Днепр" удерживают в рамках спецоперации бесперебойную и неперехватываемую для РЭБ противника систему связи между батальонами на передовой на Херсонском направлении. "Связисты группировки войск "Днепр" обеспечивают бесперебойную работу связи на Херсонском направлении. Ежедневно воины-связисты проходят до 15 км и устраняют обрывы в линиях, которые возникли в результате артиллерийских и миномётных обстрелов", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что на сегодняшний день в условиях специальной военной операции военнослужащие-связисты выполняют свои задачи несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. "Проводная связь хороша тем, что ее не могут прослушать наши враги, если только в эту линию врезаться", - рассказал боец-связист с позывным "Шамиль".

https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html

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