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Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 31.03.2024 (обновлено: 05:35 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/svyazisty-1936900779.html
Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой
Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой - РИА Новости, 31.03.2024
Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой
Министерство обороны России показало, как военные связисты группировки войск "Днепр" удерживают в рамках спецоперации бесперебойную и неперехватываемую для РЭБ... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T05:21
2024-03-31T05:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны России показало, как военные связисты группировки войск "Днепр" удерживают в рамках спецоперации бесперебойную и неперехватываемую для РЭБ противника систему связи между батальонами на передовой на Херсонском направлении. "Связисты группировки войск "Днепр" обеспечивают бесперебойную работу связи на Херсонском направлении. Ежедневно воины-связисты проходят до 15 км и устраняют обрывы в линиях, которые возникли в результате артиллерийских и миномётных обстрелов", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что на сегодняшний день в условиях специальной военной операции военнослужащие-связисты выполняют свои задачи несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. "Проводная связь хороша тем, что ее не могут прослушать наши враги, если только в эту линию врезаться", - рассказал боец-связист с позывным "Шамиль".
https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны показало, как бойцы обеспечивают связь на передовой

Минобороны показало, как связисты обеспечивают бесперебойную связь на передовой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязист ВС РФ
Связист ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Связист ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны России показало, как военные связисты группировки войск "Днепр" удерживают в рамках спецоперации бесперебойную и неперехватываемую для РЭБ противника систему связи между батальонами на передовой на Херсонском направлении.
"Связисты группировки войск "Днепр" обеспечивают бесперебойную работу связи на Херсонском направлении. Ежедневно воины-связисты проходят до 15 км и устраняют обрывы в линиях, которые возникли в результате артиллерийских и миномётных обстрелов", - сообщили в военном ведомстве.
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В Минобороны отметили, что на сегодняшний день в условиях специальной военной операции военнослужащие-связисты выполняют свои задачи несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе.
"Проводная связь хороша тем, что ее не могут прослушать наши враги, если только в эту линию врезаться", - рассказал боец-связист с позывным "Шамиль".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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