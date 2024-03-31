https://ria.ru/20240331/ssha-1936900639.html

СМИ: лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений

СМИ: лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений - РИА Новости, 31.03.2024

СМИ: лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений

Только треть из четырех тысяч мостов в США, под которыми разрешено судоходство, обладают защитой от столкновений, в том числе мост в Балтиморе, который рухнул,... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T05:21

2024-03-31T05:21

2024-03-31T05:21

в мире

сша

балтимор

арканзас

обрушение моста в балтиморе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936149084_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_e0e2278202af6deffcf22807e5e556fc.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Только треть из четырех тысяч мостов в США, под которыми разрешено судоходство, обладают защитой от столкновений, в том числе мост в Балтиморе, который рухнул, когда его протаранил контейнеровоз, выяснил телеканал CBS. Потерявшее управление судно 26 марта снесло автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки и заблокировало балтиморский порт – один из крупнейших на восточном побережье США. А 31 марта в опору моста через реку Арканзас в штате Оклахома врезалась баржа. Мост устоял. "В США есть 4207 мостов, под которыми разрешено проходить судам… Из них только 36% характеризуются как имеющие функциональную защиту опор, и в это число входил мост Ки", - сообщил телеканал. Мост в Балтиморе был построен 47 лет назад, тогда как актуальные стандарты защиты мостов начали действовать в 1991 году. Власти взялись за ужесточение правил после обрушения моста во Флориде в 1980 году, когда так же после столкновения с судном погибли 35 человек.

https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html

сша

балтимор

арканзас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, балтимор, арканзас, обрушение моста в балтиморе