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СМИ: лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений
СМИ: лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений - РИА Новости, 31.03.2024
СМИ: лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений
Только треть из четырех тысяч мостов в США, под которыми разрешено судоходство, обладают защитой от столкновений, в том числе мост в Балтиморе, который рухнул,... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T05:21
2024-03-31T05:21
2024-03-31T05:21
в мире
сша
балтимор
арканзас
обрушение моста в балтиморе
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Только треть из четырех тысяч мостов в США, под которыми разрешено судоходство, обладают защитой от столкновений, в том числе мост в Балтиморе, который рухнул, когда его протаранил контейнеровоз, выяснил телеканал CBS. Потерявшее управление судно 26 марта снесло автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки и заблокировало балтиморский порт – один из крупнейших на восточном побережье США. А 31 марта в опору моста через реку Арканзас в штате Оклахома врезалась баржа. Мост устоял. "В США есть 4207 мостов, под которыми разрешено проходить судам… Из них только 36% характеризуются как имеющие функциональную защиту опор, и в это число входил мост Ки", - сообщил телеканал. Мост в Балтиморе был построен 47 лет назад, тогда как актуальные стандарты защиты мостов начали действовать в 1991 году. Власти взялись за ужесточение правил после обрушения моста во Флориде в 1980 году, когда так же после столкновения с судном погибли 35 человек.
https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html
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в мире, сша, балтимор, арканзас, обрушение моста в балтиморе
В мире, США, Балтимор, Арканзас, Обрушение моста в Балтиморе
СМИ: лишь треть мостов в США обладают защитой от столкновений
CBS: только треть из четырех тысяч мостов в США обладают защитой от столкновений