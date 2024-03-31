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Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины - РИА Новости, 31.03.2024
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12:29 31.03.2024 (обновлено: 21:14 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/spetssluzhby-1936933111.html
Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины
Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины - РИА Новости, 31.03.2024
Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины
Российские спецслужбы сделают все для поиска и наказания предателей, действующих в составе украинских террористических подразделений, заявил директор ФСБ России РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:29
2024-03-31T21:14
украина
россия
александр бортников
павел зарубин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы сделают все для поиска и наказания предателей, действующих в составе украинских террористических подразделений, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Видеозапись обнародована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти этих людей и наказать", — сказал Бортников.
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украина, россия, александр бортников, павел зарубин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Украина, Россия, Александр Бортников, Павел Зарубин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины

Глава ФСБ Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов в России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы сделают все для поиска и наказания предателей, действующих в составе украинских террористических подразделений, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Видеозапись обнародована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти этих людей и наказать", — сказал Бортников.
 
УкраинаРоссияАлександр БортниковПавел ЗарубинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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