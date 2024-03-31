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Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины

Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины - РИА Новости, 31.03.2024

Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины

Российские спецслужбы сделают все для поиска и наказания предателей, действующих в составе украинских террористических подразделений, заявил директор ФСБ России РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:29

2024-03-31T12:29

2024-03-31T21:14

украина

россия

александр бортников

павел зарубин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы сделают все для поиска и наказания предателей, действующих в составе украинских террористических подразделений, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Видеозапись обнародована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти этих людей и наказать", — сказал Бортников.

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2024

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украина, россия, александр бортников, павел зарубин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность