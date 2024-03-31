https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936940504.html
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников - РИА Новости, 31.03.2024
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников
ВКС России за минувшие сутки уничтожили цех сборки украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:33
2024-03-31T13:33
2024-03-31T14:33
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили цех сборки украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников
МО РФ сообщило о поражении украинского цеха сборки и хранения беспилотников