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Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 31.03.2024 (обновлено: 14:33 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936940504.html
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников - РИА Новости, 31.03.2024
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников
ВКС России за минувшие сутки уничтожили цех сборки украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:33
2024-03-31T14:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили цех сборки украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации &lt;...&gt; поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников

МО РФ сообщило о поражении украинского цеха сборки и хранения беспилотников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал"
Истребители с гиперзвуковыми комплексами Кинжал - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребители с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили цех сборки украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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