https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936939143.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 31.03.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, уничтожили два украинских склада с боеприпасами, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих,... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:21

2024-03-31T13:21

2024-03-31T13:38

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

красногоровка

часов яр

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, уничтожили два украинских склада с боеприпасами, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красногоровка

часов яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, красногоровка, часов яр