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ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе - РИА Новости, 31.03.2024
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе
Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T22:07
2024-03-31T22:07
2024-03-31T22:59
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "Тридцать первого марта ударом ВКС уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Эль-Мраах в провинции Хомс", — сказал он. Отмечается, что всего за сутки в районе Эт-Танф зафиксировали пять нарушений парой истребителей F-15, двумя истребителями Rafale и одним разведывательным самолетом B-350.Накануне Попов сообщил о росте разведывательно-диверсионнной активности со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. По его словам, в пятницу при отражении Вооруженными силами Сирии атаки в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов. В среду, 27 марта, удалось ликвидировать не менее шести боевиков у населенного пункта Кафер-Небель.
https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html
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эт-танф, россия, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии, f-15se, в мире, сирия, rafale
Эт-Танф, Россия, Хомс (город), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России, F-15SE, В мире, Сирия, Rafale
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе
ЦПВС: ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии