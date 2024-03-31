Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 31.03.2024 (обновлено: 22:59 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/siriya-1936994057.html
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе - РИА Новости, 31.03.2024
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе
Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T22:07
2024-03-31T22:59
эт-танф
россия
хомс (город)
юрий попов
воздушно-космические силы россии
f-15se
в мире
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733770973_0:25:809:480_1920x0_80_0_0_37ba3123dc392d081235d5ae2424e926.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "Тридцать первого марта ударом ВКС уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Эль-Мраах в провинции Хомс", — сказал он. Отмечается, что всего за сутки в районе Эт-Танф зафиксировали пять нарушений парой истребителей F-15, двумя истребителями Rafale и одним разведывательным самолетом B-350.Накануне Попов сообщил о росте разведывательно-диверсионнной активности со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. По его словам, в пятницу при отражении Вооруженными силами Сирии атаки в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов. В среду, 27 марта, удалось ликвидировать не менее шести боевиков у населенного пункта Кафер-Небель.
https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html
https://ria.ru/20240324/siriya-1935486829.html
эт-танф
россия
хомс (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733770973_19:0:676:493_1920x0_80_0_0_15ba359cad5f8be6318feef12e784d07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эт-танф, россия, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии, f-15se, в мире, сирия, rafale
Эт-Танф, Россия, Хомс (город), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России, F-15SE, В мире, Сирия, Rafale
ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе

ЦПВС: ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.
"Тридцать первого марта ударом ВКС уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Эль-Мраах в провинции Хомс", — сказал он.
Дым на месте взрыва в Сирии
В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, пишут СМИ
Вчера, 01:58
Отмечается, что всего за сутки в районе Эт-Танф зафиксировали пять нарушений парой истребителей F-15, двумя истребителями Rafale и одним разведывательным самолетом B-350.
Накануне Попов сообщил о росте разведывательно-диверсионнной активности со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.
По его словам, в пятницу при отражении Вооруженными силами Сирии атаки в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов. В среду, 27 марта, удалось ликвидировать не менее шести боевиков у населенного пункта Кафер-Небель.
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщил источник
24 марта, 16:02
 
Эт-ТанфРоссияХомс (город)Юрий ПоповВоздушно-космические силы РоссииF-15SEВ миреСирияRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала