https://ria.ru/20240331/siriya-1936994057.html

ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе

ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе - РИА Новости, 31.03.2024

ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Хомсе

Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T22:07

2024-03-31T22:07

2024-03-31T22:59

эт-танф

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хомс (город)

юрий попов

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f-15se

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в районе горного хребта в провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "Тридцать первого марта ударом ВКС уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Эль-Мраах в провинции Хомс", — сказал он. Отмечается, что всего за сутки в районе Эт-Танф зафиксировали пять нарушений парой истребителей F-15, двумя истребителями Rafale и одним разведывательным самолетом B-350.Накануне Попов сообщил о росте разведывательно-диверсионнной активности со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. По его словам, в пятницу при отражении Вооруженными силами Сирии атаки в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов. В среду, 27 марта, удалось ликвидировать не менее шести боевиков у населенного пункта Кафер-Небель.

https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html

https://ria.ru/20240324/siriya-1935486829.html

эт-танф

россия

хомс (город)

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эт-танф, россия, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии, f-15se, в мире, сирия, rafale