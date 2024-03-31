https://ria.ru/20240331/shengenskaya_zona-1936137170.html

Расширение Шенгенской зоны

Расширение Шенгенской зоны - РИА Новости, 31.03.2024

Расширение Шенгенской зоны

Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта 2024 года. На первой стадии интеграции будет отменен пограничный контроль на внутренних воздушных и РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:06

2024-03-31T10:06

2024-03-31T10:07

инфографика

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путешествия

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Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта 2024 года. На первой стадии интеграции будет отменен пограничный контроль на внутренних воздушных и морских границах. Впоследствии (дата пока неизвестна) упразднят проверки при перемещении по суше.Шенгенская зона начала функционировать в 1995 году, когда открылись границы между семью государствами: Бельгией, Францией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Испанией. С тех пор она расширялась восемь раз. Больше всего стран (девять) — Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения — вошло в ее состав в 2007 году.В настоящее время зона свободного передвижения объединяет 29 стран — это 4,5 миллиона квадратных километров с населением 450 миллионов человек. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто является участником соглашения юридически и по факту, а также когда Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы.

болгария

румыния

европа

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болгария, румыния, шенгенская зона, инфографика, евросоюз, европа, путешествия, визы, туризм