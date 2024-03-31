https://ria.ru/20240331/shengenskaya_zona-1936137170.html
Расширение Шенгенской зоны
Расширение Шенгенской зоны - РИА Новости, 31.03.2024
Расширение Шенгенской зоны
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта 2024 года. На первой стадии интеграции будет отменен пограничный контроль на внутренних воздушных и РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:06
2024-03-31T10:06
2024-03-31T10:07
инфографика
болгария
румыния
шенгенская зона
евросоюз
европа
путешествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936919115_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c1f081823b2ebbdbf9ef5bdd450f078.png
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта 2024 года. На первой стадии интеграции будет отменен пограничный контроль на внутренних воздушных и морских границах. Впоследствии (дата пока неизвестна) упразднят проверки при перемещении по суше.Шенгенская зона начала функционировать в 1995 году, когда открылись границы между семью государствами: Бельгией, Францией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Испанией. С тех пор она расширялась восемь раз. Больше всего стран (девять) — Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения — вошло в ее состав в 2007 году.В настоящее время зона свободного передвижения объединяет 29 стран — это 4,5 миллиона квадратных километров с населением 450 миллионов человек. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто является участником соглашения юридически и по факту, а также когда Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы.
болгария
румыния
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936919115_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6510f39ac368bdd072d8ed0fcf21aea1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, румыния, шенгенская зона, инфографика, евросоюз, европа, путешествия, визы, туризм
Инфографика, Болгария, Румыния, Шенгенская зона, Евросоюз, Европа, Путешествия, Визы, Туризм
Расширение Шенгенской зоны
Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта 2024 года. На первой стадии интеграции будет отменен пограничный контроль на внутренних воздушных и морских границах. Впоследствии (дата пока неизвестна) упразднят проверки при перемещении по суше.
Шенгенская зона начала функционировать в 1995 году, когда открылись границы между семью государствами: Бельгией, Францией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Испанией. С тех пор она расширялась восемь раз. Больше всего стран (девять) — Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения — вошло в ее состав в 2007 году.
В настоящее время зона свободного передвижения объединяет 29 стран — это 4,5 миллиона квадратных километров с населением 450 миллионов человек. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто является участником соглашения юридически и по факту, а также когда Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы.