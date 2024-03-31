https://ria.ru/20240331/raketa-1936910393.html
Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция.
Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция. - РИА Новости, 31.03.2024
Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" стартовала с Байконура. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:55
2024-03-31T11:55
2024-03-31T11:55
космос - риа наука
байконур (город)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" стартовала с Байконура.
байконур (город)
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Старт ракеты "Союз" с космодрома Байконур
Старт ракеты "Союз" с космодрома Байконур
2024-03-31T11:55
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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5
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космос - риа наука, байконур (город), видео
Космос - РИА Наука, Байконур (город)
Старт ракеты "Союз" с Байконура. Прямая трансляция.
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" стартовала с Байконура.
2024-03-31T11:55
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PT54M49S
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" стартовала с Байконура.